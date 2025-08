Bruna Marquezine é recebida com bolo surpresa em set de filmagem

A atriz Bruna Marquezine, que completou 30 anos na última segunda-feira (4), ainda terá uma grande festa para celebrar a nova década. A comemoração está marcada para o dia 15 de agosto.

A atriz Bruna Marquezine segue celebrando seu aniversário de 30 anos. Na madrugada desta quarta-feira (6), ela foi surpreendida com um bolo no set de filmagem da série Amor da Minha Vida, onde atua ao lado de Rayssa Bratillieri e Sérgio Malheiros.

As comemorações da atriz começaram na última segunda-feira (4), data de seu aniversário, com um jantar íntimo em um restaurante no Rio de Janeiro. Para a ocasião, Bruna usou um look estiloso, com camisa preta de mangas oversized e calça jeans.

Festão de aniversário na Ilha Fiscal

Apesar das celebrações mais discretas, a atriz planeja um grande evento para o dia 15 de agosto. A festa, que acontecerá na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, promete ser luxuosa. De acordo com o jornalista Matheus Baldi, da revista IstoÉ, os gastos com o evento podem ultrapassar a marca de R$ 1 milhão, incluindo decoração sofisticada, buffet requintado e detalhes de produção. O aluguel do espaço, por si só, já custa a partir de R$ 75 mil.

Foto: Redes Sociais

Se inscreva no canal: