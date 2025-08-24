Bruno Fernandes perde pênalti e Fulham segura empate com Manchester United

Equipes ficaram no 1 a 1 em jogo válido pela segunda rodada da Premier League

Da Reuters

O Fulham arrancou um empate por 1 a 1 diante do Manchester United, neste domingo (24), pela Premier League. O gol de empate saiu dos pés de Emile Smith Rowe, que marcou em seu primeiro toque na bola após entrar em campo, anulando um lance infeliz que havia colocado os visitantes em vantagem.

O time de Erik ten Hag teve a chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo, quando Calvin Bassey derrubou Mason Mount dentro da área. No entanto, Bruno Fernandes desperdiçou a cobrança, chutando por cima, e a etapa inicial terminou sem gols.

Na volta do intervalo, o United conseguiu balançar as redes aos 13 minutos, quando o cabeceio de Leny Yoro, após escanteio, desviou nas costas de Rodrigo Muniz e entrou.

A reação dos donos da casa veio pouco depois: apenas 93 segundos após ser acionado, Smith Rowe apareceu livre na pequena área para completar cruzamento de Alex Iwobi e garantir o empate.

Com o resultado, o Fulham soma dois pontos e ocupa a 13ª posição, enquanto o Manchester United permanece com apenas um ponto em duas rodadas, figurando na 16ª colocação.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru; edição de Toby Davis)

Divulgação/Premier League