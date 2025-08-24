Sob olhares de Ancelotti, Bahia vence o Santos pelo Brasileirão

Tricolor de Aço superou o clube paulista por 2 a 0, neste domingo (24), em partida que contou com observação do técnico da Seleção Brasileira

Victor Fardin, da CNN

No confronto válido pela 21ª rodada do Brasileirão, o Bahia recebeu o Santos na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, neste domingo (24), e derrotou o adversário pelo placar de 2 a 0.

Luciano Juba e “Lucho” Rodríguez balançaram as redes a favor do Tricolor de Aço. A notícia negativa para o clube mandante foi a lesão do ponta Ademir, que saiu de campo ainda no início do jogo.

Com o resultado, o Bahia assegurou ainda mais sua posição dentro do G-4 do Brasileirão. No momento, o time é o quarto colocado, com 36 pontos conquistados. Já o Peixe, ocupa o 15º lugar, com 21 pontos.

Além disso, a partida contou com uma presença especial nas tribunas da Fonte Nova. O técnico Carlo Ancelotti, comandante da Seleção Brasileira, assistiu o confronto em Salvador.

De acordo com a apuração da CNN, Jean Lucas, do Tricolor, e Gabriel Brazão, do Santos, são os jogadores que estiveram em campo que estão na pré-lista do treinador italiano. A convocação do Brasil para as Eliminatórias da Copa do Mundo ocorrerá nesta segunda-feira (25), às 15h30 (de Brasília).

O Bahia retornará aos gramados na próxima quinta-feira (28), às 19h30, para enfrentar o Fluminense, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Eliminado do torneio de mata-mata, o Peixe entra em ação novamente apenas no domingo (31), às 16h, também contra o Tricolor Carioca.

Sobre a partida

O Bahia começou tendo a posse de bola e criando as melhores oportunidades. Logo aos 11 minutos, o lateral Luciano Juba arriscou da entrada da área e acertou um belo chute no canto para abrir o placar a favor do Tricolor.

Mais tarde, aos 25, o ponta Kayky Chagas foi até a linha de fundo e cruzou para o meia Cauly finalizar para fora. O Santos cresceu na reta final do primeiro tempo, mas não conseguiu levar perigo ao gol adversário.

Na volta do intervalo, os donos da casa retornaram buscando o seu segundo gol. Aos 14 minutos, o uruguaio Luciano Rodríguez foi lançado em velocidade, invadiu a área e bateu forte para ampliar a vantagem.

No restante do confronto, o Peixe se lançou ao ataque para encurtar a diferença, mas não obteve sucesso. O Bahia quase ampliou aos 37 minutos, quando o jovem Tiago recebeu bom lançamento e bateu cruzado para fora.

Rafael Rodrigues/EC Bahia