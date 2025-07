Caixa libera abono salarial para nascidos em setembro e outubro

A partir desta terça-feira (15), trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem sacar o abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base 2023. Ao todo, cerca de 3,8 milhões de pessoas têm direito ao benefício nesta etapa, que soma mais de R$ 4,4 bilhões liberados pela Caixa Econômica Federal.

O pagamento segue o calendário escalonado conforme o mês de nascimento do trabalhador, e pode ser consultado no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br. O valor do abono varia de R$ 126,50 até o salário mínimo (R$ 1.518), conforme o tempo de trabalho com carteira assinada em 2023.

Quem tem direito ao abono:

Estar inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2023;

Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos;

Estar com os dados corretamente informados na RAIS.

O PIS é pago aos trabalhadores da iniciativa privada pela Caixa, enquanto o Pasep é destinado a servidores públicos, militares e empregados de estatais e liberado pelo Banco do Brasil.

Como sacar:

Quem tem conta na Caixa ou no BB recebe o valor automaticamente;

Quem não é correntista pode sacar via app Caixa Tem, terminais de autoatendimento, casas lotéricas ou agências, conforme o mês de nascimento;

Também é possível acessar o valor pelo Portal Gov.br, desde que o trabalhador tenha conta prata ou ouro.

Calendário de pagamento restante:

Novembro e Dezembro: recebem a partir de 15 de agosto

Saques podem ser feitos até 29 de dezembro de 2025

A expectativa é que, ao longo do calendário de 2025, mais de 25 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial, totalizando R$ 30,7 bilhões.

Imagem: Reprodução