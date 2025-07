Governo lança cadastro para identificar celulares roubados ou extraviados

Antes de comprar um celular usado, os brasileiros agora contam com uma nova ferramenta para garantir mais segurança: o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR). Lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o sistema reúne informações sobre aparelhos com registros de roubo, furto ou extravio em uma base única, acessível a qualquer cidadão.

A nova função está disponível no aplicativo Celular Seguro, que já conta com mais de 2,6 milhões de usuários cadastrados. Basta informar o número do IMEI do aparelho uma sequência de 15 números que identifica o celular para verificar se há algum impedimento. A consulta pode ser feita manualmente ou por leitura do código de barras.

“O cidadão tem o direito de saber se o celular que está comprando é roubado ou não”, afirmou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto. Já o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, destacou que a medida também atua na prevenção: “Protege o cliente antes mesmo da compra”.

A ação visa combater a criminalidade e evitar a receptação de aparelhos furtados, além de proteger o consumidor.

Como consultar:

1. Baixe o app Celular Seguro (Android ou iOS);

2. Na tela inicial, selecione “Celulares com Restrição”;

3. Digite o número do IMEI ou use a câmera para ler o código de barras;

4. Para descobrir o IMEI, digite *#06# no teclado do celular.

Se estiver tudo certo, o sistema confirma que o celular está liberado para uso. Simples, rápido e seguro.

