Caixa paga Bolsa Família para NIS final 2 nesta terça; benefício médio é de R$ 668,65

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (20) o pagamento de maio do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 2. O valor mínimo é de R$ 600, mas, com os adicionais, o valor médio sobe para R$ 668,65.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, mais de 20,4 milhões de famílias estão sendo atendidas neste mês, com um investimento total de R$ 13,64 bilhões por parte do Governo Federal.

O programa contempla também três adicionais:

R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;

R$ 50 mensais, por seis meses, para mães de bebês de até 6 meses (Benefício Variável Familiar Nutriz).

Os pagamentos seguem o cronograma tradicional, nos últimos dez dias úteis de cada mês. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem.

Moradores de 168 cidades de sete estados receberam o pagamento de forma antecipada na segunda-feira (19), por conta de situações de emergência como chuvas, estiagens ou vulnerabilidade de povos indígenas.

Regra de proteção e mudanças

Cerca de 3 milhões de famílias seguem na chamada “regra de proteção”, que permite manter 50% do benefício por até dois anos para quem melhora a renda familiar, desde que ela não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa. A partir de junho, esse tempo será reduzido para um ano, mas a mudança vale apenas para novos casos.

Sem Auxílio Gás neste mês

O Auxílio Gás não será pago em maio, já que o benefício é bimestral. O pagamento retorna em junho para as famílias do CadÚnico com direito ao programa.

