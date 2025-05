Ibama multa mais de 240 pessoas por incêndios criminosos em 2024 e aponta queda nas queimadas em 2025

Os incêndios florestais que destruíram mais de 30 milhões de hectares em 2024 tiveram origem, em grande parte, em ações criminosas. Segundo o Ibama, 242 pessoas já foram autuadas por envolvimento em queimadas ilegais, com multas e sanções que somam mais de R$ 460 milhões. Outros casos ainda estão em investigação.

“Esses responsáveis estão sendo punidos, e também estamos notificando proprietários de áreas em risco para que adotem medidas preventivas. O monitoramento segue ativo”, afirmou Jair Schmitt, diretor de Proteção Ambiental do Ibama, em coletiva de imprensa.

O ano passado foi marcado por uma seca extrema, principalmente na Região Norte, o que favoreceu a propagação do fogo. Técnicos do governo apontam que o fenômeno El Niño, somado às mudanças climáticas, agravou a situação.

Em 2025, no entanto, os dados trazem um alívio: houve redução de até 70% nos focos de calor na Amazônia e mais de 90% no Pantanal entre janeiro e abril. Ainda assim, um aumento no desmatamento registrado em abril acendeu um alerta para a necessidade de reforçar a fiscalização.

Imagem: Agência Gov