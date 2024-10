Candidato de Nikolas é o vereador mais votado da história de BH

Eleito com quase 40 mil votos e contando com o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Pablo Almeida (PL) se tornou o vereador mais votado da história de Belo Horizonte (MG), neste domingo (6).

Ele quebrou o recorde de Duda Salabert (PDT), que teve 37.613 votos em 2020.

Durante entrevista, na noite deste domingo, Pablo Almeida celebrou o resultado.

– Hoje, graças a Deus, a gente pode falar que o vereador mais votado da história de Belo Horizonte é cristão, é conservador e é de direita – falou.

Nikolas foi o principal cabo eleitoral de Almeida e acompanhou a apuração no comitê do novo vereador.

Com mais de 44 mil seguidores nas redes sociais, Pablo Almeida foi assessor parlamentar de Ferreira no Congresso Nacional, entre outubro de 2023 e junho deste ano. Ele nasceu em 1993, em Belo Horizonte.

Almeida é casado e tem uma filha. Sua profissão não foi especificada no registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações são do G1.

