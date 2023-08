Prorrogadas inscrições para o “Arte em Cores” no Pará e Maranhão

Uma boa notícia para artistas dos municípios contemplados na 3ª edição do Arte em Cores: as inscrições foram prorrogadas até às 18h do dia 12 deste mês. O edital com a nova data está disponível no link https://bit.ly/AeC_InscricoesProrrogadas. Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto irá selecionar 75 artistas visuais para realização de murais e intervenções nas paisagens de 16 cidades dos estados do Pará e Maranhão.

Pode participar quem trabalha com técnicas como grafite, estêncil, pintura e colagem, entre outras. No Pará, serão selecionados 50 artistas, sendo 25 da capital, Belém, e 25 do interior, dos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis/Serra Pelada, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã. Os selecionados farão obras individuais nas nove cidades paraenses e 10 (dez) desses artistas farão dois painéis coletivos, um em Belém e um em Marabá, na etapa final do Arte em Cores.

O projeto, que visa capacitar e promover artistas visuais a partir de videoaulas de artes e monitorias, também irá destinar R$ 189 mil em premiações e ajuda de custo para a produção de obras aos selecionados. Ao final, todas as obras produzidas irão compor a galeria virtual do projeto.

COMO SE INSCREVER

Para participar da 3ª edição do Arte em Cores, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição disponível na bio do Instagram do projeto @arteemcoresmove e/ou no link http://bit.ly/arteemcores2023_formulario_inscricao até as 18h do dia 12 de agosto de 2023. Caso seja selecionado, o artista deverá apresentar fotos do local que receberá a intervenção, autorização do proprietário ou responsável pelo espaço escolhido e esboço da arte que será executada. A obra deve ser inédita e de própria autoria. Todos os artistas selecionados terão acesso a um conjunto de videoaulas sobre arte urbana, referências estéticas, técnicas e suportes.

A seleção dos projetos será realizada em duas etapas. Na primeira etapa, um júri técnico vai avaliar as propostas de intervenções artísticas de acordo com os seguintes critérios: relevância artística, criatividade, localização da obra e originalidade. Os 75 artistas selecionados receberão um prêmio de R$ 1.500,00 e ajuda de custo no valor de R$ 620,00 para compra de materiais que serão utilizados na criação das respectivas obras.

Na segunda etapa do projeto, o júri selecionará, com base nas obras individuais realizadas na primeira etapa, 5 (cinco) artistas residentes no interior do Pará, 5 (cinco) artistas residentes em Belém e 5 (cinco) artistas residentes no Maranhão. Cada artista selecionado nesta fase receberá um prêmio adicional no valor de R$ 2.000,00 e participará da criação de um dos três grandes painéis coletivos, que serão realizados em Belém (PA), Marabá (PA) e Buriticupu (MA).

O PROJETO

O Arte em Cores chega à sua 3ª edição, dando continuidade a um histórico de sucesso na valorização das diversas expressões artísticas difundidas nas ruas. Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto já realizou duas edições nos estados do Pará e do Maranhão, em 2020/2021 e 2022. Ao todo, 100 artistas já foram contemplados pelo projeto, que coloriu 26 comunidades com painéis de arte urbana e distribuiu mais de R$ 195 mil em premiações e ajuda de custo. Além dos trabalhos individuais, o projeto já viabilizou a realização de quatro grandes murais coletivos nas cidades de Marabá (PA), Açailândia (MA) e Alto Alegre do Pindaré (MA). Nesta 3ª edição, o Arte em Cores vai até a capital Belém, passando por mais oito cidades do interior do Pará e sete cidades do interior do Maranhão, investindo R$ 189 mil em premiações para impulsionar a carreira de 75 artistas nos dois estados.

Imagem: Divulgação