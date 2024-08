‘Rural Delas’, na Feira Agropecuária de Paragominas, destaca liderança sustentável e economia verde

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, ressaltou a importância da economia verde para o desenvolvimento sustentável do sudeste paraense, durante sua participação na III edição do “Rural Delas”, evento da Feira Agropecuária de Paragominas, na manhã desta sexta-feira (16). Ao falar para um público formado principalmente por produtoras rurais, Hana Ghassan, que também preside o Comitê da COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas), abordou o tema “Desafios sobre a ótica de uma liderança sustentável”, enfatizando a necessidade de promover práticas que integrem a conservação ambiental ao crescimento econômico, com ênfase no empoderamento das mulheres no setor agropecuário.

“A COP já começou. Estamos recebendo diversos eventos nacionais e internacionais no Pará em função deste evento. Conseguimos, através da COP, dar visibilidade global ao Estado do Pará. Muitos querem conhecer a cidade que será sede da COP. Temos muito a ganhar. Os recursos captados pelo governo estadual foram possíveis graças à COP, pois não viriam para cá de outra forma. São R$ 4 bilhões em obras de infraestrutura, que geram milhares de empregos. O que queremos, enquanto paraenses, são oportunidades de trabalho”, destacou a vice-governadora.

Troca de conhecimento – O “Rural Delas” surgiu como um movimento social inovador em Paragominas, município da Região de Integração Rio Capim, para oferecer às mulheres oportunidades de debater formação política cidadã, gestão, empreendedorismo e inovação tecnológica. O projeto visa compartilhar experiências de mulheres que atuam diretamente no meio rural, criando um espaço de aprendizado e empoderamento. Ao promover essa troca de conhecimentos, o evento busca fortalecer a atuação feminina no campo e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.

Maxiely Scaramussa Bergamin, presidente do Sindicato Rural dos Produtores de Paragominas e idealizadora do “Rural Delas”, ressaltou a relevância da presença da vice-governadora no evento. “A expressividade que a vice-governadora Hana tem e sua posição política são importantes. Ela reconhece a importância da mulher do campo e do nosso sindicato rural. Isso fortalece as mulheres do campo, criando uma rede de apoio para levar conhecimento e ciência, permitindo que elas comercializem seus produtos com as mulheres da cidade”, disse a ruralista.

Iara Ramos, bióloga e empreendedora, também ressaltou a importância do evento e a representatividade feminina em todos os setores: “As mulheres no agro são uma potência. Reunir essas mulheres para escutar0 umas às outras, e potencializar o que temos de melhor, é maravilhoso. É uma grande oportunidade de nos fortalecermos, pois empreender também é fomentar atividades econômicas, sociais e ambientais”, frisou.

