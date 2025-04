Feira Amazônica Criativa teve sua 4° edição realizada em Belém neste domingo

A 4° edição da feira amazônica criativa aconteceu neste domingo no espaço São José Liberto no bairro do Jurunas, A feira que promove valorização e comercialização do empreendedorismo regional, se iniciou por volta das 10h até as 15h da tarde, e contou com mais de 28 empreendedores que levaram seus variados produtos para comercialização, dando ênfase para moda sustentável e autoral. Os visitantes podiam encontrar produtos desde vestuário, acessórios, cosméticos, e artesanatos, que priorizaram matéria prima regional.

O evento contou com uma oficina de customização conduzida por alunos de moda da faculdade Estácio, além de atrações musicais e comidas típicas. A iniciativa é promovida pela (Sedeme) Secretaria de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, pela (DDCIS) Diretoria de Desenvolvimento da Industria, Comércio e Serviços, e pela Casa Circular, loja colaborativa.

Deise Barroso, fez parte do grupo de empreendedores que levaram seus produtos para comercialização para a 4° edição da Feira, ela levou suas bolsas em crochê, que são feitas de modo sustentável de fios reaproveitados, Deise se sentiu reconhecida tendo a oportunidade de expor e comercializar seus produtos autorais, “Essa é uma excelente oportunidade de divulgar meu trabalho manual e valorizar o artesanato que desenvolvo” afirmou a artesã.

A feira também contou com a presença de artesãos dos municípios de ponta de pedras e curralinho no Marajó que juntos formam o coletivo Manos e Manas. Na ocasião, eles apresentaram um vasto acervo de produtos autorais como roupas e biojóias “Esse espaço nos proporciona visibilidade, encontros e grandes oportunidades”, afirmou Jaci Garcia, criadora do coletivo.

Segundo Sherry Brom Rodrigues Diretora do DDCIS/Sedeme, A feira promove o compromisso do Pará com a sustentabilidade, com iniciativas que fomentam a cadeia produtiva de moda autoral, e busca garantir que as criações regionais sejam valorizadas impulsionando a economia do Estado e podendo ser reconhecida amplamente no mercado como um todo “A Feira Amazônia Criativa surge como um movimento dedicado à valorização do design paraense e ao incentivo de uma moda mais responsável, alinhada aos princípios da sustentabilidade e da economia circular”, afirmou Sherry Brom.

Por: Thays Garcia

Imagens: Agência Pará