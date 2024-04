Com a parceria da Equatorial Pará, Arraial do Pavulagem divulga programação, com datas dos arrastões, para a quadra junina

Uma das maiores manifestações culturais da Amazônia está de volta. Nos dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho, as ruas de Belém serão tomadas por um cortejo de festa e cultura com mais de 30 mil pessoas.

O Arraial do Pavulagem anunciou, nesta sexta-feira, 26, o calendário de uma das principais programações juninas do estado. Os tradicionais arrastões estão confirmados para os dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho, em Belém. O anúncio marca o início de mais uma temporada das atividades que antecede os famosos cortejos, que normalmente reúnem mais de 30 mil pessoas a cada edição. O Arrastão do Pavulagem 2024 é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem e conta com a parceria da Equatorial Pará, Governo do Estado e Prefeitura de Belém.

Ronaldo Silva, presidente do instituto, destaca o sentimento positivo pelo início da época junina e aproveita para celebrar o legado do Arraial do Pavulagem, além do histórico cultural da cidade.

“São 36 anos de experiência com os Arrastões e todo ano a expectativa nesse momento de início é alta. Em Belém, que já foi a capital cultural do país, a vitalidade cultural se manifesta fortemente nos folguedos populares. No Arraial, canalizamos essa riqueza cultural através da música e das tradições, contando com instrumentos únicos. Estou orgulhoso de fazer parte desse movimento desde o início e ver o impacto qualitativo que nossos esforços e nossa equipe trouxeram para a comunidade”, afirma Ronaldo.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a parceria com o Arraial do Pavulagem é especial tanto pelo aspecto cultural quanto pelo social, pilares importantes para a distribuidora de energia.

“Sabemos da grandiosidade dos arrastões que levam milhares de pessoas às ruas de Belém. Porém, para além desses momentos, o Instituto Arraial do Pavulagem realiza uma extensa agenda prévia de cursos e oficinas que envolvem as comunidades. Isso é a democratização da arte. A Equatorial acredita na potência desse projeto e, mais uma vez, está ao lado do Pavulagem para fazer uma festa junina com muita energia e com a cara do paraense”, pontua Michelle.

Vale destacar que, além das datas dos arrastões, também foram anunciados outros detalhes da quadra junina do Pavulagem. São eles: o trajeto do cortejo, o calendário de ações e o tema dos arrastões.

Tema

Para a 37ª edição do Arrastão do Pavulagem, o tema “Arraial do Saber” celebra a sabedoria ancestral das mestras da cultura popular do Pará, destacando o papel fundamental das mulheres na preservação dos tesouros imateriais da Amazônia. Este ano, o evento reverencia em sua programação as detentoras de saberes e fazeres, enfatizando a representação da natureza-mãe, fonte de força e criação.

Calendário de ações

Os ensaios e oficinas se estenderão de 10 de maio até 12 de junho.Durante as oficinas, os participantes aprendem modalidades como percussão (barrica, maraca, matraca, ficheiro, tambor-onça e reco-reco), perna de pau, dança e brinquedos animados. Depois de iniciados, eles se juntam a membros mais experientes do Batalhão da Estrela nos Ensaios.

A programação do Oralidades (projeto do Instituto Arraial do Pavulagem que promove debates sobre saberes culturais ancestrais) está marcada para 11 de maio, na sede do Instituto.

Um dos momentos mais esperados ocorre em 13 de junho, quando serão realizados o traslado fluvial dos mastros, o ensaio geral do Batalhão da Estrela e o levantamento dos mastros, com atividades concentradas na Escadinha e na Praça Waldemar Henrique.

Depois, os Arrastões do Pavulagem tomarão as ruas de Belém com muita música, festa e elementos culturais da Amazônia nos dias 16, 23 e 30 de junho, e 7 de julho.

Trajeto

A concentração será na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz. Partindo de lá, o cortejo avança pela avenida Presidente Vargas, pela rua Municipalidade e segue até a Praça Waldemar Henrique – onde um show da banda Arraial do Pavulagem completa a festa de cultura popular que tradicionalmente reúne dezenas de milhares de pessoas. O trajeto é semelhante ao dos Arrastões de 2023.

