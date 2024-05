Caos toma conta da BR-316, sentido de Ananindeua, na tarde chuvosa desta sexta-feira

O trânsito de veículos entravou na Rodovia BR-316, sentido capital Ananindeua, região metropolitana de Belém, na tarde desta sexta-feira, 10. A área está bastante complicada por causa das obras do BRT Metropolitano, com diversos desvios nas pistas de rolamento em ambos os sentidos, mas hoje as coisas pioraram.

Segundo informou um agente do Departamento Estadual de Trânsito que pediu sigilo sobre seu nome, as obras, a forte chuva, alagamentos em vários pontos da estrada, sobretudo na região do Rio Uriboca, na divisa entre Ananindeua e Marituba, contribuíram imensamente para a situação de caos vivida pelos condutores de carros. Para completar, ainda ocorreu uma manifestação.

Populares fecharam a rodovia nos dois sentidos. Detran, PM, Guarda Municipal, Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal tiveram de intervir para liberar a via. Houve pessoas que preferiram descer dos ônibus e fazer o resto do percurso a pé para poderem chegar em seus destinos.

“Aqui todo dia é isso; quando chove, piora. A gente fica estressado, mas não tem jeito”, disse o motorista Idelmar Farias, 67, que estava com uma carreta bitrem com produtos perecíveis. Segundo o profissional do volante, as coisas só vão melhorar depois que as obras do BRT seja concluídas. “Tomara que chegue logo essa COP 30 para ver se esta pista fica pronta e liberada pra termos um pouco de paz”, acrescentou.

Imagem: Reprodução