O Superintendente Regional do Trabalho no Pará comemora a realização, neste domingo da Prova para o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho. Paulo Gaya é tido como hábil negociador e trabalha com o seu time a garantia de o Pará ser bem contemplado na divisão das 900 vagas a serem distribuídas por todos os estados da Federação.