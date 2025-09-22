Conexões Amazônicas: evento reúne redes de pesquisa para fortalecer ciência estratégica na COP30

Entre os dias 22 e 26 de setembro de 2025, a Universidade Federal do Pará (UFPA) sedia o evento “Conexões Amazônicas: Ciência e Rede para a COP30”, reunindo redes de pesquisa que atuam em toda a região amazônica. A programação, que será realizada no auditório do Prédio das Pós-Graduações do Instituto de Tecnologia – PPGITEC/UFPA,marca um importante passo de articulação científica e institucional com foco nas contribuições da Amazônia para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em novembro, em Belém.

Com encontros, sessões técnicas, rodas de diálogo e planejamento estratégico, o evento promove o intercâmbio entre diferentes pesquisadores que trabalham com monitoramento ambiental, biodiversidade, recuperação de ecossistemas, sociobiodiversidade e políticas públicas baseadas em evidências científicas.

Participam do encontro redes como o PELD-AmOr, PPBio-AmOr, INCT-SinBiAm, CAPACREAM e o recém-criado CISAM – Centro Integrado da Sociobiodiversidade da Amazônia, além de coletivos de comunicação da ciência, como o CIECz.

A programação ocorre no PPGITEC/UFPA e em salas paralelas organizadas por eixos temáticos. Também estão previstas apresentações de banners com resultados de pesquisas, dissertações e projetos em desenvolvimento, além da circulação de conteúdos digitais e ações de comunicação colaborativa nas redes sociais, com forte atuação do o CIECz.

Ciência em rede, protagonismo amazônico

A proposta do evento é valorizar a ciência produzida na Amazônia por pesquisadores, estudantes e instituições da própria região, conectando esses esforços a uma agenda nacional e global de enfrentamento da crise climática. Ao longo da semana, cada rede compartilha seus avanços, prioridades e produtos previstos até a COP30, como parte da construção da Carta de Belém, documento que reunirá as principais contribuições científicas amazônicas para as NDCs brasileiras (Contribuições Nacionalmente Determinadas) no Acordo de Paris.

Um dos focos em debate é o monitoramento socioecológico e a integração entre os projetos PELD-AmOr, Flora-AmOr e PPBio-AmOr, que atuam na produção de dados de longo prazo sobre biodiversidade e mudanças no uso da terra na Amazônia Oriental. Outro tema é o INCT-SinBiAm, com debates sobre bases de dados, modelagem ecológica, impactos das mudanças climáticas e formação de jovens cientistas.

Também na programação, o CAPACREAM, rede voltada à recuperação de ecossistemas e à valorização de saberes tradicionais, com ações em todos os estados da Amazônia Legal. Outro destaque será o CISAM, espaço colaborativo que propõe uma abordagem integrada da sociobiodiversidade amazônica, conectando universidades, povos e territórios.

Carta de Belém: ciência como contribuição para o Acordo de Paris

O evento se encerra na sexta-feira (26), com uma sessão institucional solene, apresentação das contribuições das redes às NDCs brasileiras e o lançamento oficial da versão final da Carta de Belém, resultado de um processo coletivo de escuta, planejamento e síntese realizado ao longo da semana. A carta será entregue à Presidência da COP30 como uma contribuição estratégica da ciência amazônica ao processo global de enfrentamento da crise climática.

Segundo a organização do evento, a iniciativa é também uma demonstração da força da ciência pública, das parcerias interinstitucionais e da importância de fortalecer uma agenda científica com protagonismo amazônico, construída com base no diálogo entre conhecimento acadêmico, saberes locais, participação social e políticas públicas sustentáveis.

Serviço:

EVENTO: Conexões Amazônicas: Ciência e Rede para a COP30

DATA: 22 a 26 de setembro de 2025

LOCAL: Auditório do ITEC – UFPA

ORGANIZAÇÃO: PGITEC/UFPA, Redes de Pesquisa da Amazônia, Movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP30

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Ascom UFPA