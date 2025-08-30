sábado, agosto 30, 2025
ENTRETENIMENTO

Cara de Barro | Terror do DCU revela possível imagem do protagonista

Gravações do filme começam em breve em Liverpool

Júlia Henn

Após ter suas primeiras imagens do set em Liverpool reveladas ontem, a produção do filme do Cara de Barro parece ter deixado escapar mais uma. 

Uma foto da capa do jornal Gotham Herald mostra uma pessoa com o rosto desfigurado, ou usando uma máscara, mas é possível que seja um primeiro vislumbre de Matt Hagen, o Cara de Barro, que será interpretado por Tom Rhys Harries. Além disso, a matéria de capa mostra um dos possíveis vilões do filme, Jimmy “Red” McCoy sob investigação. 

Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill) escreveu o roteiro de Cara de Barro, acompanhando um ator em ascensão (Rhys Harries) que tem o rosto desfigurado por um gângster. Como um último recurso, ele pede ajuda a uma cientista (Naomi Ackie) com métodos escusos, que o transforma numa aberração da ciência. Max Minghella, o Nick, da premiada The Handmaid’s Tale, e que também estrelou A Rede Social, de David Fincher, é cotado para integrar o elenco, em papel não confirmado.

A trama tem ecos do clássico A Mosca (1986), de David Cronenberg, em que Jeff Goldbglum interpretou um cientista que enlouquece após seu DNA ser misturado com o de uma mosca durante um experimento catastrófico.

Cara de Barro tem estreia marcada para 11 de setembro de 2026. O longa será o terceiro do DCU, após Superman (já em cartaz nos cinemas brasileiros) e Supergirl (marcado para 26 de junho de 2026).

