Kpopped | Saiba quais são as músicas adaptadas para k-pop no reality

Atração da Apple TV+ estreou no dia 29 de agosto

Júlia Henn

KPopped, o novo reality show da Apple TV+, coloca duas estrelas do pop ocidental para batalharem uma contra a outra em cada episódio. O objetivo é criar a melhor versão de seu maior sucesso, mas adaptado para o k-pop.

Em cada um dos oito episódios, essas estrelas são auxiliadas na missão por um famoso grupo de k-pop, cada uma tendo metade do grupo como mentores nessa jornada.

Mas quem são os convidados e quais são as músicas que ganharam novas versões ao longo do reality? Descubra a seguir:

Episódio 1: No primeiro episódio, o grupo feminino Billlie ajudou as convidadas Megan Thee Stallion (que também é produtora da atração) e Patti LaBelle a reimaginarem seus hits “Savage” e “Lady Marmalade” com um toque de k-pop. O grupo também apresentou a sua música “flipp!ing a coin”.

Episódio 2: No segundo episódio, o grupo feminino ITZY ajudou as convidadas Mel B e Emma Bunton, eternas integrantes das Spice Girls, a reimaginarem seus hits “Wannabe” e “Say You’ll Be There” com um toque de k-pop. O grupo também apresentou a sua música “GOLD”. O episódio contou com uma mudança na dinâmica, na qual as Spice Girls fizeram parte das duas apresentações.

Episódio 3: No terceiro episódio, o grupo feminino Kep1er ajudou os convidados Vanilla Ice e Taylor Dayne a reimaginarem seus hits “Ice Ice Baby” e “Tell It To My Heart” com um toque de k-pop. O grupo também apresentou a sua música “WA DA DA”.

Episódio 4: No quarto episódio, o grupo masculino JO1 ajudou as convidadas Kesha e Eve a reimaginarem seus hits “JOYRIDE” e “Let Me Blow Ya Mind” com um toque de k-pop. O grupo também apresentou a sua música “Love seeker”.

Episódio 5: No quinto episódio, o grupo masculino ATEEZ ajudou os convidados J Balvin e Kylie Minogue a reimaginarem seus hits “Mi Gente” e “Can’t Get You Out of My Head” com um toque de k-pop. O grupo também apresentou a sua música “BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)”.

Episódio 6: No sexto episódio, o grupo feminino STAYC ajudou os convidados TLC e Boy George a reimaginarem seus hits “Waterfalls” e “Karma Chameleon” com um toque de k-pop. O grupo também apresentou a sua música “RUN2U”.

Episódio 7: No sétimo episódio, o grupo feminino KISS OF LIFE ajudou as convidadas Jess Glyne e Ava Max a reimaginarem seus hits “Hold My Hand” e “Kings & Queens” com um toque de k-pop. O grupo também apresentou a sua música “Get Loud”.

Episódio 8: No oitavo episódio, o grupo feminino BLACKSWAN ajudou os convidados Boyz II Men a reimaginarem seus hits “Motownphilly” e “End of the Road” com um toque de k-pop. O grupo também apresentou a sua música “Roll Up”. O episódio contou com a mesma dinâmica do segundo episódio, com o trio Boyz II Men como parte das duas apresentações na sua formação completa.