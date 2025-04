Entre estudos, pesquisas e atividades em sala, os pro­fessores do ensino fundamental desempenham um papel importante: além de ensinar, eles introduzem as crianças no universo da ciência, despertando nelas o interesse e o respeito pelo ambiente ao seu redor. Dessa forma, os educadores são agentes fundamentais para aju­dar os pequenos cidadãos a perceberem que a natureza está entrelaçada com a vida de cada um e é parte integral de sua existência. Apesar de nossa tendência em separar natureza e humanidade, é crucial entender que a natureza humana faz parte do todo natural.

Este primeiro contato é essencial para que as crianças se sintam pertencentes ao meio ambiente e responsáveis por ele, dando os primeiros passos para se tornarem adultos conscientes e comprometidos com a preservação da natureza. Os conteúdos abordados em sala de aula devem estimular os alunos a refletir criticamente sobre ações e comportamentos que se estendem além do espaço escolar. Com esse propósito, surgiu o E-book Histórias para Entender e Ensinar Ciências na Amazônia: Educação CTS a partir de temáticas regionais decoloniais no Ensino Fundamental. O material busca incentivar reflexões sobre as relações que moldam a construção do conhecimento científico e sua presença no cotidiano escolar.

Produzido por Iris Caroline dos Santos Rodrigues como parte de sua dissertação de mestrado, o e-book é um recurso educacional voltado para o ensino de Ciências. Sob orientação da professora Ana Cristina Pimentel Carneiro de Almeida, Iris desenvolveu o projeto no Programa de Pós-Graduação em Docência em Ciências e Matemáticas (PPGDOC/Iemci). Nascida em Belém e com passagem por São Caetano de Odivelas, Iris traz para o e-book a vivência e as influências culturais dessa região, reforçando a importância de uma educação que dialogue com a dinâmica amazônica.

Texto: Evelyn Ludovina/Ilustrações: acervo da pesquisa