Carlos Miguel deve ser o escolhido de Abel para a “final” contra o Flamengo

Titular, Weverton sofreu lesão e abriu espaço no gol do Verdão diante do Rubro-Negro

Rafael Oliva, da Itatiaia

O goleiro Carlos Miguel é o favorito a ganhar a vaga de titular no gol do Palmeiras diante do Flamengo, neste domingo (19), no Maracanã.

Ele pode ter a primeira chance de atuar pelo Verdão desde que foi contratado em agosto deste ano.

Titular, Weverton sofreu uma fissura óssea na mão direita e desfalcará o time. Assim, Carlos Miguel disputa posição com Marcelo Lomba para assumir a meta palmeirense.

O camisa 1 do Verdão não entra em campo desde o dia 11 de fevereiro, no jogo entre Nottingham Forest e Exeter City, pela Copa da Inglaterra. Após passagem sem brilho pela equipe inglesa e apenas dois jogos em 2025, Carlos Miguel se transferiu para o Palmeiras.

O clube brasileiro contratou o goleiro por 5,5 milhões de euros (R$ 35 milhões na cotação da época). Com expectativa de representar o futuro da posição no Alviverde, Carlos Miguel largou atrás de Lomba na disputa pela posição, segundo o que disse Abel Ferreira na época da contratação.

“Temos três goleiros agora muito bons. Mas ele chega com o bonde já em andamento. Agora que está aqui conosco, vai começar a treinar e vamos ver. Sempre disse que, aqui, não dou camisetas a ninguém. Quem chega, tem que mostrar. Neste momento, os outros dois estão à frente, pelo número de jogos que têm, pelo ritmo. Agora, ele vai ter que recuperar, treinar e, daqui até o fim, vamos ver”, disse o treinador, em agosto.

Flamengo x Palmeiras

Válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o confronto entre Flamengo e Palmeiras deste final de semana acontecerá no Maracanã, às 16h. O Verdão tem três pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro, segundo colocado, e duas vitórias a mais.

Divulgação/Palmeiras

