Presidente do Athletico-PR faz promessa por vitória em clássico; veja

Mario Celso Petraglia ofereceu valor extra para os jogadores do Furacão se motivarem ainda mais para o clássico contra o Coritiba pela Série B

Nikolas Mondadori, da Itatiaia

O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, ofereceu “bicho” para o elenco Rubro-Negro em caso de vitória contra o Coritiba, em duelo que vai ser disputado neste domingo (19), no Couto Pereira.

Segundo informações do portal UmDois Esportes, o mandatário ofereceu um valor acima do comum no CT do Caju.Play Video

Petraglia está ‘enlouquecido’ pela recuperação do Furacão na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (15), o presidente fez fortes cobranças ao estafe do clube.

O Athletico-PR não vence há três jogos na Segunda Divisão nacional e se distanciou do G4. Com o empate diante do Avaí pela rodada anterior, os treinados de Odair Hellmann ‘estacionaram’ nos 49 pontos e ficaram na 7ª colocação.

O momento atual aumentou a pressão no Athletico para o enfrentamento diante do arquirrival.

O time paranaense dá sinais de abatimento em meio a jogos cruciais na briga pelo acesso à elite do futebol nacional. Depois de sete vitórias consecutivas, a equipe rubro-negra acabou sendo goleada pelo Atlético-GO. A partir deste resultado negativo, definhou completamente.

Veio uma nova derrota, desta vez para o Remo, antes do empate amargo com o Avaí em plena Arena da Baixada.

Os três duelos consecutivos deixaram tenso o momento do Athletico-PR, justamente no ‘aquece’ do clássico. A bola rola no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 18h30 (de Brasília) deste domingo (19).

Odair prepara mudanças no Athletico-PR para enfrentar o Coritiba

O Athletico-PR deve ter um novo esquema tático por conta da ausência de Carlos Terán. O zagueiro foi expulso no duelo anterior pela Série B. Mendoza também levou cartão vermelho, mas é reserva.

Para suprir a ausência do defensor, Odair poderia simplesmente trocar um zagueiro pelo outro. Léo apareceria na linha de três. Lucas Belezi é outra alternativa. A grande tendência, no entanto, é de que o treinador escale apenas Aguirre e Arthur Dias no setor.

Patrick pode voltar ao meio-campo, com a manutenção de Bruno Zapelli e Dudu Kogitzki. O volante Felipinho também é opção para ‘povoar’ o setor. Julimar pode aparecer no ataque.

Provável Athletico para enfrentar o Coritiba

Santos; Benavídez, Arthur Dias, Aguirre e Léo Derik; Patrick (Felipinho), Bruno Zapelli e Dudu Kogitzki; Luiz Fernando (Julimar), Leozinho e Kevin Viveros.

Relacionados

Atacantes: Alan Kardec, Julimar, Kevin Velasco, Kevin Viveros, Leozinho e Luiz Fernando

Goleiros: Carlos Eduardo, Mycael e Santos

Zagueiros: Aguirre, Arthur Dias, Belezi e Léo

Laterais: Benavídez, Fernando, Léo Derik e Madson

Meio-campistas: Dudu Kogitzki, Felipinho, Giuliano, João Cruz, Patrick, Raul e Zapelli

Twitter / Athletico PR