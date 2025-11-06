sexta-feira, novembro 7, 2025
Carlos Santos elogia estrutura da COP30 e diz esperar por mudanças efetivas na questão do clima

O ex-governador do Estado do Pará e CEO do Grupo Marajoara de Comunicação, Carlos Santos, se fez presente na abertura da Cúpula dos Líderes, evento que dá o ponto de partida à Conferência para o Clima da Organização das Nações Unidas – COP 30. Empresário, comunicador e youtuber, ele disse estar muito feliz em ver a estrutura que foi montada para a realização do evento, feito este de que está de parabéns o governador Helder Barbalho, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Carlos Santos, o fato de a COP 30 já estar acontecendo em Belém mostra a superação de todas as expectativas e que a capital do Pará, hoje, está preparada para sediar quaisquer eventos e de quaisquer magnitudes.

Sobre a COP 30, Carlos Santos disse que é um momento de discussão de um problema mundial. Muitos achavam que a cidade não tinha estrutura nem tempo de se preparar para este momento, e as autoridades do Brasil, do Estado e da cidade provaram que era possível sim, e agora, a conferência está a acontecer. “Tenho certeza que daqui vão sair discussões e resoluções para melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos”, frisou o ex-governador do Estado.

Acerca da previsão orçamentária de cerca de 50 bilhões de dólares para financiar e preservar a floresta, Carlos Santos disse que não se faz preservação sem finanças para garantir a sobrevivência da população que vive no entorno ou em função da floresta. Entretanto, explica que não existe ambiente sem habitante. O primeiro que precisa de preservação é o ser humano, no caso da Amazônia, os povos originários como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e essa discussão tem de começar por aqui, a fim de que se vejam as políticas apropriadas para preservar e defender o povo amazônico, disse.

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Marina Moreira

