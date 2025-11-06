Cúpula de Líderes abre oficialmente a COP30 em Belém e reforça protagonismo do Pará na agenda climática mundial

Belém (PA) — A Cúpula de Líderes, realizada nesta quinta-feira, 06, marcou o início das agendas políticas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece pela primeira vez na Amazônia. O encontro reúne chefes de Estado, autoridades e representantes de organismos internacionais em torno de compromissos voltados ao enfrentamento da crise climática e à promoção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável.

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho participa do evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representando o estado-sede e a voz da Amazônia neste momento considerado histórico para as conferências do clima. Também participa da Cúpula a vice-governadora Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual da COP30, responsável pela coordenação das ações do Governo do Pará ligadas à organização e à agenda estratégica do evento.

Helder Barbalho destacou o papel do Pará como articulador de políticas públicas que unem preservação ambiental, inovação e crescimento econômico.

“Tudo pronto, a COP começando e nós vamos participar já da Cúpula dos Líderes. Presidentes e líderes globais estarão em Belém pelos próximos dois dias para apontar soluções e ambições climáticas que respondam às urgências ambientais. É o legado ambiental sendo discutido pelos líderes de todo o mundo, para que possamos fazer da COP de Belém um grande mutirão de implementação em favor da população, dos nossos povos, da nossa gente e, claro, do meio ambiente”, afirmou o governador.

Durante a abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou o significado simbólico e estratégico da conferência ocorrer no coração da floresta amazônica.

“A COP volta ao Brasil em um momento decisivo para o planeta. O mundo inteiro olha para a Amazônia não apenas como uma floresta, mas como uma esperança. É aqui que a natureza ainda resiste, e é daqui que precisamos provar que é possível gerar desenvolvimento sem destruir. Essa COP é um chamado à responsabilidade, à solidariedade e à ação”, destacou o presidente.

Para a vice-governadora Hana Ghassan, o evento consolida o Pará em um novo ciclo de desenvolvimento sustentável.

“A COP30 é o retrato de um Pará que se reinventa com base na sustentabilidade e na ciência. Nossa missão é garantir que o legado desse evento se traduza em políticas permanentes, em oportunidades reais para a população e em reconhecimento internacional da Amazônia como espaço de soluções para o clima e para o futuro”, afirmou.

Também participam das primeiras reuniões diplomáticas da conferência o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados,Hugo Motta.

O Governo do Pará chega à COP30 com uma política ambiental consolidada e resultados concretos que reforçam sua posição como referência nacional em sustentabilidade. Entre as principais iniciativas estão o Plano Estadual de Bioeconomia, que orienta o uso sustentável dos recursos da floresta e fomenta a geração de renda verde; o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa; o Sistema Jurisdicional de REDD+, voltado à compensação por preservação; e a Lei de Responsabilidade Ambiental, sancionada neste ano, que estabelece metas obrigatórias de redução de emissões e práticas sustentáveis nos setores produtivos.

Essas ações integram o Plano Amazônia Agora, eixo central da política estadual voltada à redução do desmatamento e à transição para uma economia de baixo carbono, baseada na floresta viva.

Marcada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro, a COP30 reunirá delegações de mais de 190 países em Belém, incluindo chefes de Estado e representantes de organismos multilaterais. O evento também impulsiona a economia local, com R$ 4,5 bilhões em investimentos em obras e serviços que transformaram a infraestrutura urbana e ampliaram os setores de turismo e mobilidade.

Com a realização da conferência, o Pará consolida-se como território estratégico nas decisões sobre o futuro climático global.

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, com informações da Agência Pará de Notícias