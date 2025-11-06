sexta-feira, novembro 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Vídeo: O Arraial do Pavulagem encanta na Cúpula

Belém PA - 06.11.2025 - COP30 Belém - Cúpula do Clima reune liderenças mundiais para discutir os principais desafios e compromissos no enfrentamento da mudança do clima. Foto: Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR

A presença vibrante do Arraial do Pavulagem na Cúpula foi um dos momentos mais marcantes do evento, levando cor, música e tradição popular amazônica para o centro das discussões sobre cultura, sustentabilidade e identidade. O grupo paraense, conhecido por transformar as ruas de Belém em um grande cortejo de celebração da vida, da ancestralidade e da coletividade, mostrou que a arte pode ser também um poderoso instrumento de diálogo e transformação social.

Durante sua participação, o Pavulagem apresentou performances que mesclaram ritmos regionais, como o carimbó, o marabaixo e o boi-bumbá, com expressões contemporâneas, reafirmando o valor da cultura amazônica como força viva e dinâmica. O cortejo colorido, acompanhado por tambores, estandartes e dançarinos, simbolizou a união entre tradição e modernidade — uma metáfora perfeita para o espírito da Cúpula, que buscou integrar saberes ancestrais com soluções inovadoras para o futuro.

Além da apresentação artística, os integrantes do Arraial também participaram de rodas de conversa sobre cultura popular, economia criativa e sustentabilidade, compartilhando a experiência do projeto como referência de gestão comunitária e valorização das expressões culturais locais.

Com sua energia contagiante e compromisso com a preservação das tradições amazônicas, o Arraial do Pavulagem mostrou que cultura é também política, resistência e esperança — e que o som dos tambores do norte ecoa muito além das ruas de Belém.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Carlos Santos elogia estrutura da COP30 e diz esperar por mudanças efetivas na questão do clima
Próximo artigo
Artigo – Carta aberta aos Governadores e Prefeitos: Produção descentralizada de SAF e gestão legal dos resíduos sólidos urbanos conforme a Lei 12.305/2010 e o Novo Marco do Saneamento

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,220FansLike
3,588FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315