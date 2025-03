Casa das artes apresenta roda de cinema sobre a obra do saudoso diretor brasileiro Cacá Diegues

O evento, com entrada franca e parceria do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), também promoverá debates sobre os filmes “Nosferatu” e “Anora”.

Na próxima segunda-feira (31), a Casa das Artes será palco de mais uma edição da sua tradicional roda de cinema, que desta vez homenageará o legado do cineasta brasileiro Cacá Diegues, que faleceu no dia 14 de fevereiro no Rio de Janeiro aos 84 anos.

Com uma carreira de mais de cinco décadas, Cacá Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, atuando como roteirista, produtor e cineasta. Sua trajetória marcou diversos momentos importantes do cinema brasileiro. Para celebrar seu legado, o projeto mensal terá início às 18h30, às segundas-feiras, com entrada gratuita.

Cacá Diegues, figura central do Cinema Novo, movimento que revolucionou o cinema brasileiro com sua abordagem realista e social, deixou um legado marcante. Filmes como “Bye Bye Brasil” (1979), “Xica da Silva” (1976) e “Deus é Brasileiro” (2003″ demonstram sua habilidade em combinar crítica social, estética inovadora e elementos da cultura popular do Brasil.

Na roda de conversa, serão explorados temas centrais em sua obra cinematográfica, como desigualdade social, religiosidade e identidade nacional. A importância de Cacá Diegues, será ressaltada, celebrando seu significativo legado para o cinema brasileiro.

Após a imersão na obra de Cacá Diegues, o debate se expande para contrastar dois filmes de estilos e gêneros diversos, ambos exibidos no Cine Líbero Luxardo, na Fundação Cultural do Pará: “Nosferatu”, de Robert Eggers, uma releitura do clássico expressionista de 1922 dirigido por Friedrich Murnau; e “Anora”, de Sean Baker, vencedor de cinco Oscars na última edição, incluindo Melhor Direção e Roteiro Original.

“Anora” nos apresenta a história de Anora (interpretada por Mikey Madison), uma jovem stripper que trabalha em uma boate no Brooklyn. Sua vida toma um rumo inesperado ao conhecer o filho de um oligarca russo, desencadeando um romance intenso e improvável. Por um breve período, ela vive um conto de fadas contemporâneo, até que a dura realidade de seus mundos distintos se choca, pondo em risco a ilusão construída.

“Nosferatu”, um remake com quatro indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Fotografia, Direção de Arte, Figurino e Cabelo e Maquiagem, revisita a clássica história gótica de um vampiro aterrorizante obcecado por uma mulher enigmática. Ambientado na Alemanha do século XIX, o filme acompanha o rico e misterioso Conde Orlok, uma figura sinistra cuja presença semeia o medo por onde quer que vá.

Serviço:

Roda de Cinema em Homenagem a Carlos Diegues, com entrada gratuita

Quando: segunda-feira, 31, a partir 18h30

Onde: Casa das Artes na rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236, no bairro de Nazaré, em Belém.

Fotos: Reprodução Internet