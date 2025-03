Constelações da Memória Negra: Uma Jornada Estelar no Planetário do Pará

Uma iniciativa inédita, baseada em pesquisas sobre as rotas de fuga do povo negro escravizado no Brasil, será realizada neste sábado (29), das 9h às 11h.

Neste sábado, 29, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) recebe a mostra Estúdio Aberto, parte do segundo ciclo da Residência Cultural do Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA). O artista visual e escritor Rafael RG apresenta a experiência imersiva “Ao Cair da Noite Eu Me Guiarei pelo Brilho dos Seus Olhos” na cúpula de projeções Kwarahy, com sessões gratuitas às 9h e 11h. Não é necessário inscrição.

Uma sessão inédita no planetário do Pará funde arte, ciência e história, explorando as rotas de fuga de pessoas negras escravizadas no Brasil através do conhecimento astronômico utilizado nesses trajetos. A experiência, enriquecida pela trilha sonora ao vivo do artista Sidou, cruza anúncios de fuga da época colonial paraense com dados astronômicos, revelando os astros e constelações que iluminaram jornadas de resistência.

Serviço:

Experiência “Ao Cair da Noite Eu Me Guiarei pelo Brilho dos Seus Olhos”

Sessões às 9h e às 11h.

Entrada gratuita, sem a necessidade de inscrição prévia.

Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará, na avenida Augusto Montenegro, km 03, ao lado do Mangueirinho.