Casa das Artes celebra Dia Nacional do Choro com evento gratuito

Nesta terça-feira (23), Dia Nacional do Choro, a Casa das Artes promove uma programação gratuita. O evento contará com a presença de artistas do choro paraense, como Adamor do Bandolim e Gilson Rodrigues, da Casa do Gilson, além de outros nomes da cena local e da apresentação dos alunos e professores do projeto “Choro do Pará”.

A ocasião também marca os 127 anos de nascimento de Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha. A programação contará com um repertório composto por choros tradicionais e de compositores renomados, como Jacob do Bondolim, Waldir Azevedo e Luiz Pardal.

Foto Reprodução Ag.Pará