Caso Deolane Bezerra: MP sugere que investigados deixem prisão

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) divulgou uma nota, nesta sexta-feira (20), na qual disse ter solicitado ao Judiciário a substituição das prisões preventivas aplicadas aos investigados na Operação Integration por outras medidas cautelares. Entre as detidas na ação policial estão a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra.

A Operação Integration, coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco, é voltada a combater um esquema de lavagem de dinheiro que estaria sendo realizado por meio de jogos de azar. No início deste mês, foram cumpridos ao menos 19 mandados de prisão, 24 de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores, além do bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Segundo o MPPE, a substituição das prisões decorre do fato de que seriam necessárias algumas diligências complementares para embasar as investigações. E, de acordo com o órgão, o tempo necessário para o cumprimento dessas novas medidas poderia gerar constrangimento ilegal aos investigados. Não há detalhes sobre quais foram as medidas cautelares sugeridas à Justiça.

O MP pernambucano completou o comunicado informando que é necessária a manutenção do sigilo das diligências e que, por esse motivo, não se manifestará novamente sobre o assunto. Caberá agora ao Judiciário decidir se acata os pedidos do órgão ou se mantém as prisões preventivas dos investigados.

