Caso Endrick: Real Madrid enviará uma comitiva para falar com o atacante do Palmeiras

Na próxima semana, representantes do Real Madrid virão ao Brasil conversar pessoalmente com Endrick. O ciclo do atacante no Palmeiras está chegando ao fim e o clube espanhol quer assegurar que a transição seja bem feita.

Segundo a ESPN, o clube espanhol enviará uma comitiva ao Brasil com intenção de reafirmar os planos de contar com o jovem na próxima temporada europeia, descartando permanência no Verdão ou um empréstimo a outro clube.

A comitiva será integrada por um representante do presidente Florentino Pérez e por Juni Calafat, dirigente do time espanhol, que ajudou a fechar o negócio.

Ainda, outro tema da reunião será o plano do atacante para integrar o elenco merengue já na pré- temporada nos Estados Unidos. Assim entende-se que o clube tem pressa em começar a adaptação de Endrick, e quer começar isso desde já.

Endrick completa 18 anos no dia 21 de junho, quando poderá ir para o Real Madrid. O Palmeiras levou mais de R$ 300 milhões pela transação.

Fonte: Palmeirasonline/Foto: Divulgação Real Madrid