Chrigor, ex-Exaltasamba, sofre convulsão e é internado em SP

O cantor Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, precisou ser internado em um hospital de São Paulo às pressas após passar mal dentro de uma van. O pagodeiro passou por exames e deverá ser submetido a um cateterismo nesta terça-feira (12).

De acordo com a assessoria Samba 90 Graus, projeto que o artista participa ao lado de Netinho de Paula e Marcio Art, Chrigor sofreu uma convulsão após retornar de Brasília e ia gravar um programa de TV.

A equipe médica que atendeu o pagodeiro de 49 anos descartou problemas neurológicos, porém detectou uma veia entupida. Ele deverá receber alta até a próxima quinta (14).

No perfil oficial do cantor no Instagram, foi publicada uma atualização nesta segunda (11).

– Chrigor teve um mal-estar, mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução. Provavelmente, terá alta esta semana. Muito obrigado pelas mensagens de carinho – diz o texto da postagem.

Antes de Péricles e Thiaguinho, Chrigor era o vocalista do grupo Exaltasamba, tendo começado sua carreira em 1993.

Fonte: Pleno news/ Foto: Reprodução/YouTube Chrigor