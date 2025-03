Cassazum abre hoje a Copa de Futsal de Veteranos

O Departamento de Esportes do Cassazum abre nesta quarta-feira, 26, a I Copa de Futsal de Veteranos com a realização do Torneio Início, com a participação de seis equipes devidamente regularizadas junto à Coordenação Geral comandada por Ronaldo Cardoso, com apoio da presidente Heloisa Helena, a qual participará da entrega das premiações aos vencedores. A programação de abertura do Torneio Início, está assim constituída: 1) jogo, 19 horas, atuarão Caravan x Gelobol; 2) 19h25, Torino x Brasília e 3) 19h55, Masters 14 Bis x Bandeirante.

Os confrontos acontecerão no próprio ginásio do Clube Militar que receberá um excelente público para prestigiar a abertura da competição, sobretudo, os familiares dos atletas das seis equipes disputantes.

BAILE DO ESPECIALISTA

A grande pedida dessa sexta-feira, 27, na cidade de Belém, será a realização do tradicional “Baile do Especialista”, promovido pela diretoria do Cassazum, à frente presidente Heloísa Helena, com apoio do staff do I COMAR, comandado pelo Major Brigadeiro Avellar que, inclusive, estará prestigiando o evento com assessores militares. Todas diretrizes foram adotadas pela diretoria do Cassazum, objetivando mais um sucesso do evento que engloba os militares da Aeronáutica.

As atrações musicais serão as bandas do Camarote Vip e Xeiro Verde, tradicionais bandas conhecidas nas regiões Norte e Nordeste.

Haverá um Espaço Kids para os filhos dos associados militares se divertirem também isolados dos pais. O baile começará a partir das 21 horas, impreterivelmente.

Texto e imagem: Nonato Batista/Ronabar