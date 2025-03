De olho na COP30, Banpará firma parceria com Entrepay para atender ambulantes e empresários

Em meio aos preparativos de Belém para sediar a COP30 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Banpará (Banco do Estado do Pará) anuncia parceria com a Entrepay, empresa especializada em soluções de pagamentos, para lançar o Banparapay. Trata-se de um sistema de meios de pagamento que visa acelerar a modernização do setor, levando novas soluções e tecnologias financeiras para todas as regiões do estado por meio das agências do Banpará para pequenos e médios empresários.

Com a crescente adoção de tecnologias financeiras inovadoras, como carteiras digitais, mais pessoas estão ganhando acesso a serviços financeiros. Estima-se que com a parceria, o banco conseguirá atender aproximadamente 700 mil pessoas físicas e 13 mil negócios, que atuam muitas vezes como ambulantes e em negócios não formalizados.

Com o Banparapay, o Estado terá maior cobertura de serviços oferecidos pelo Banpará aos clientes, o que é crucial para o desenvolvimento econômico e social da região. “Este movimento não só facilitará transações mais rápidas e seguras, mas também é fundamental para a inclusão financeira de toda população do Pará, permitindo que indivíduos e negócios de todos os portes se integrem à economia formal”, afirma Anderson Silva, Diretor Comercial da Entrepay.

De acordo com pesquisa divulgada no último ano pelo Instituto Locomotiva, cerca de 3% da população brasileira, correspondente à 4,6 milhões de pessoas, se mostra desbancarizada, ou seja, não possuem acesso a uma conta bancária e aos serviços provenientes da mesma. No Pará não é diferente, e a digitalização dos meios de pagamento é uma ferramenta poderosa para enfrentar desafios sociais e econômicos. “Parcerias estratégicas, como a colaboração entre a Entrepay e o Banpará, são essenciais para acelerar esse processo. Elas proporcionam a infraestrutura necessária para alcançar comunidades diversas, democratizando o acesso a produtos e serviços financeiros, além de promover uma economia mais inclusiva”, diz Antonio Freixo, CEO da Entrepay.

Com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 0,69, o estado do Pará ocupa a 23ª posição no ranking do IBGE, o que demonstra desafios significativos em áreas como educação, saúde e renda. “Juntos, estamos inserindo soluções de meios de pagamentos para aprimorar os serviços financeiros e fortalecer a relação com a base de clientes do Banpará. Ao integrar os cidadãos ao sistema financeiro, a iniciativa melhora a eficiência econômica e abre portas para investimentos, inclusive no empreendedorismo local, que vai desde as barraquinhas que ficam no Mercado Ver-o-Peso, em Belém, até negócios com cobertura estadual. Com o apoio de tecnologias avançadas, o Banparapay ajuda a colocar o Pará no caminho para um futuro mais equitativo”, explica Silva.

A iniciativa já está sendo implementada e abrangerá 140 municípios do Pará atendidos pelo banco. O projeto inclui investimento na implantação de canais de atendimento, estruturação de níveis de suporte e implementação de terminais de pagamento. Além disso, está sendo realizada a integração com sistemas bancários, a criação de uma portal web e a implementação de pagamentos via QR Code, entre outras ações.

Em 2025, Belém será palco da COP30, evento de grande relevância global e que atrairá milhares de participantes de diferentes países. O evento pode até ser o pontapé inicial para todas as mudanças que o estado vem passando, mas esse movimento deixará um legado de desenvolvimento na infraestrutura financeira para o futuro de todos os cidadãos do Estado.

