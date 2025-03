Instituto Equatorial e Fundação Roberto Marinho oferecem curso gratuito para conclusão da educação básica

Curso prepara jovens e adultos que estão fora da escola para obter o diploma do ensino fundamental ou médio por meio do (Encceja)

O Instituto Equatorial, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, lança mais uma edição do curso SEJA, uma formação online e gratuita destinada a jovens e adultos que não conseguiram concluir seus estudos na idade apropriada. O curso tem como objetivo preparar os participantes para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), permitindo que obtenham o diploma de ensino fundamental ou médio, de forma acessível e com total flexibilidade.

O SEJA é organizado em salas on-line para os candidatos com conteúdo e aulas criados pelo time de professores da Escola da Fundação Roberto Marinho, com intuito de preparar estudantes que estão fora da escola para o Encceja, ajudando-os a conquistarem o diploma do ensino fundamental ou do ensino médio. As aulas com todas as disciplinas exigidas pelo currículo da educação básica terão início em 31 de março e as inscrições podem ser feitas no site frm.org.br/seja.

Para a coordenadora do Instituto Equatorial, Janaína Ali, a educação é um direito fundamental e um poderoso instrumento de transformação social. “O SEJA representa uma oportunidade valiosa para jovens e adultos retomarem seus estudos e ampliarem suas perspectivas profissionais. Sabemos que muitos enfrentam desafios para conciliar trabalho, família e aprendizado, e é por isso que iniciativas flexíveis como essa fazem toda a diferença. O Instituto Equatorial se orgulha de apoiar esse projeto, pois acreditamos que investir na educação é investir em um futuro com mais oportunidades e menos desigualdade”, afirmou Janaína Ali.

O curso oferece um conteúdo completo, incluindo videoaulas, materiais de estudo e simulados, adaptados à matriz curricular exigida pelo exame. A flexibilidade permite que os alunos acessem o conteúdo a qualquer momento, por meio de dispositivos móveis, oferecendo uma experiência de aprendizado prática e eficiente. Além disso, conta com o suporte constante de professores que auxiliam os alunos durante o curso, esclarecendo dúvidas e oferecendo orientações sempre que necessário.

Impacto em 2024

Em 2024, nove entre dez estudantes que participaram do curso e responderam ao questionário de avaliação obtiveram aprovação em pelo menos uma das áreas do Encceja, ou atingiram a pontuação necessária para obter o diploma. Esse índice de sucesso reflete o comprometimento da equipe de professores e a eficácia do formato digital, que permite que os alunos estudem no seu próprio ritmo e conforme suas disponibilidades.

“A proposta do curso preparatório on-line SEJA é dar suporte pedagógico e preparatório para quem quer concluir a educação básica. A flexibilidade de poder acessar as aulas a qualquer momento, de acordo com o horário de cada um, faz toda a diferença. Além disso, a variedade de recursos disponíveis, como videoaulas, materiais de estudo e simulados, se confirma essencial para uma preparação abrangente”, explica Renan Carlos, diretor da Escola da Fundação Roberto Marinho.

Uma das participantes que teve sua trajetória transformada pelo curso SEJA é Jamile Freitas, mãe solo de 38 anos, moradora do interior da Bahia. Após anos sem estudar, Jamile decidiu retomar sua educação e concluir o ensino médio por meio do SEJA. Com a conclusão do curso, ela agora sonha em ingressar na faculdade de Biomedicina.



“Me formar no ensino médio foi uma sensação incrível. O SEJA me deu toda a confiança que eu precisava para seguir em frente com meus sonhos. Hoje, estou mais motivada do que nunca e sei que, com o apoio de iniciativas como essa, posso ir muito mais longe.”, afirma Jamile.



Jamile fazia parte de um grupo de 68 milhões de pessoas, ou 41% da população brasileira com mais de 15 anos, que estão fora da escola e não concluíram a educação básica. Entre os jovens de 15 a 29 anos, 19%, ou 9,2 milhões, não frequentam a escola nem terminaram a educação básica, segundo dados da Pnad Contínua de 2023.

Serviço | Calendário do SEJA:

17 de março: abertura das inscrições do curso SEJA;

31 de março: início das aulas do SEJA;

21 de abril a 2 de maio: Inscrições para o Encceja

3 de agosto: Data do exame Encceja

Podem fazer a prova jovens e adultos residentes no Brasil e no exterior, inclusive as pessoas privadas de liberdade, que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada. Para certificação do ensino fundamental, é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. A certificação do ensino médio exige a idade mínima de 18 anos completos no dia de aplicação da prova.



A responsabilidade pela inscrição no Encceja é do estudante, e é possível acompanhar a publicação do edital 2025 no site do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira: https://www.gov.br/inep/pt-br.



Sobre o Instituto Equatorial

O Instituto Equatorial, criado em julho de 2024, é um legado do Grupo Equatorial com a missão contribuir para redução das desigualdades sociais nos territórios onde atua, adaptando soluções às realidades locais e fortalecendo parcerias entre comunidades e os diferentes setores.



Alinhado a estratégias sustentáveis, o Instituto Equatorial, trabalha para ampliar o impacto positivo nas comunidades, promovendo a integração entre o desenvolvimento social e econômico, considerando a equidade e a inclusão como pilares fundamentais para o bem-estar coletivo. Para mais informações, siga o perfil no Instagram: @institutoequatorial

Sobre a Fundação Roberto Marinho

A Fundação Roberto Marinho inova, há mais de 40 anos, em soluções de educação para não deixar ninguém para trás. Promove, em todas as suas iniciativas, uma cultura de educação de forma encantadora, inclusiva e, sobretudo, emancipatória, em permanente diálogo com a sociedade. Desenvolve projetos voltados para a escolaridade básica e para a solução de problemas educacionais que impactam nas avaliações nacionais, como distorção idade-série, evasão escolar e defasagem na aprendizagem. A Fundação realiza, de forma sistemática, pesquisas que revelam os cenários das juventudes brasileiras. A partir desses dados, políticas públicas podem ser criadas nos mais diversos setores, em especial, na educação. Incentivar a pesquisa científica e a inclusão produtiva de jovens no mundo do trabalho também estão entre as suas prioridades, assim como a valorização da diversidade, da equidade e da educação antirracista. Com o Canal Futura fomenta, em todo o país, uma agenda de comunicação e de mobilização social, com ações e produções audiovisuais que chegam ao chão da escola, a educadores, aos jovens e suas famílias, que se apropriam e utilizam seus conteúdos educacionais. Mais informações no Portal da Fundação Roberto Marinho. Saiba mais: www܂frm.org.br