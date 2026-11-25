Apresentadora de 45 anos compartilhou vídeo estreando o presente na propriedade da família e celebrou o incentivo do marido pouco mais de dois meses após o casamento religioso.

Ana Hickmann, de 45 anos, surpreendeu os seguidores ao mostrar que ganhou uma moto esportiva da marca KTM de presente do marido, o apresentador Edu Guedes, de 52. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo registrando o momento em que pilota o veículo pela primeira vez dentro da propriedade da família e aproveitou para se declarar ao companheiro pelo incentivo.

Na legenda da publicação, Ana celebrou a conquista pessoal e destacou a confiança demonstrada por Edu ao incentivá-la a subir na motocicleta sem experiência prévia. “Juro que ainda não estou acreditando que eu realmente consegui. Para muitos pode parecer ridículo, mas para mim foi tudo! Meu marido acredita tanto em mim que me deu de presente uma moto KTM. E a primeira coisa que ele me disse foi: ‘Você consegue! Vai andar de primeira. Eu acredito em você'”, contou.

A apresentadora também admitiu que enfrentou insegurança antes de dar a partida, mas decidiu superar o receio. “Juro que eu duvidei de mim. Estava com medo, medo de errar, medo de decepcionar, mas fui com medo mesmo. Essa foi a minha primeira volta de moto da vida. Nunca pensei em fazer isso. Consegui!”, comemorou.

O presente marca mais um momento especial na nova fase do casal, acontecendo pouco mais de dois meses após o casamento religioso de Ana Hickmann e Edu Guedes. A cerimônia foi realizada no dia 12 de setembro na fazenda Casa Gialla, propriedade do chef e apresentador localizada em Araras, no interior de São Paulo, em uma celebração íntima para cerca de 150 convidados.