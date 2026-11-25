O papa Francisco afirmou ter visto o Diabo três vezes ao longo da vida, além de ter uma visão das “portas do inferno”, segundo novos trechos de seu diário pessoal.

Em O Diário Privado do Papa Francisco, publicado ontem, terça-feira, 24, no exterior e ainda sem edição no Brasil, um registro de 2021 menciona três visões do Diabo relatadas pelo pontífice: uma dentro de um carro, outra “na tribuna do coro” durante uma missa e uma terceira durante uma reunião com autoridades do Vaticano.

No diário, escrito entre 1992 e 2024, ele também manifesta arrependimento pela visita ao Chile em 2018, quando foi criticado por defender um bispo acusado de encobrir abusos sexuais cometidos por um padre.

Francisco, que liderou a Igreja Católica por 12 anos, até sua morte, em 2025, posteriormente pediu desculpas e convocou os bispos do país a Roma, onde todos apresentaram seus pedidos de renúncias.

“Estava devastado com a situação no Chile”, escreveu Francisco em um registro de 2021. “Foi difícil pra mim admitir o que aconteceu no Chile; não achei que fosse tão grave.”

O papa Francisco afirmou ter visto o Diabo três vezes ao longo da vida, além de ter uma visão das “portas do inferno”, segundo novos trechos de seu diário pessoal.

Em O Diário Privado do Papa Francisco, publicado nesta terça-feira (24/11) no exterior e ainda sem edição no Brasil, um registro de 2021 menciona três visões do Diabo relatadas pelo pontífice: uma dentro de um carro, outra “na tribuna do coro” durante uma missa e uma terceira durante uma reunião com autoridades do Vaticano.

No diário, escrito entre 1992 e 2024, ele também manifesta arrependimento pela visita ao Chile em 2018, quando foi criticado por defender um bispo acusado de encobrir abusos sexuais cometidos por um padre.

Francisco, que liderou a Igreja Católica por 12 anos, até sua morte, em 2025, posteriormente pediu desculpas e convocou os bispos do país a Roma, onde todos apresentaram seus pedidos de renúncias.

“Estava devastado com a situação no Chile”, escreveu Francisco em um registro de 2021. “Foi difícil pra mim admitir o que aconteceu no Chile; não achei que fosse tão grave.”

“Eu o vi e ouvi sua voz, triunfante, como se possuísse tudo”, escreveu, acrescentando que “o Senhor me deu a oportunidade de me libertar desses encontros”.

“Não consigo esquecer a rouquidão intensa de sua voz”, escreveu Francisco ao recordar uma das visões.

O papa também revelou que, enquanto se preparava para dormir em junho de 2018, “viu as portas do inferno”.

“Fiquei olhando por um momento, e aquilo me aterrorizou”, disse ele, acrescentando que “pegou o rosário como uma arma”.

“É perigoso se aproximar das portas do inferno, porque chamas podem irromper e queimar”, escreveu.

O cardeal Victor Fernández, chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano e amigo de Francisco, editou os diários, que são os primeiros de um papa publicados para o público desde a década de 1960.

Fonte e imagem: BBC de Londres com serviço em Língua Portuguesa