Esposa de João Gomes compartilhou registro de sua transformação física nas redes sociais, esclareceu que o processo não foi rápido e recebeu apoio dos fãs.

A influenciadora digital Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, surpreendeu os seguidores ao publicar um comparativo de antes e depois mostrando sua transformação corporal ao longo dos últimos meses. Na postagem, ela destacou o comprometimento necessário para atingir o resultado atual, ressaltando que o processo de emagrecimento levou 1 ano e 2 meses.

Na legenda do vídeo, Ary aproveitou o espaço para responder com bom humor aos comentários recorrentes nas redes sociais tanto de quem acredita que a mudança aconteceu de forma repentina quanto de quem critica sua silhueta atual , explicando que apenas retomou o biotipo que sempre teve antes da maternidade.

“Parece bobeira, mas foram 1 ano e 2 meses de muita dedicação e determinação… Sei que muita gente diz o que pensa e tá tudo bem kkkkkk, mas não foi ‘muito rápido’, como falam… E eu também seeei sobre o ‘tá muito magra’, mas sempre fui magra e, depois das gestações, engordei muito”, desabafou.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs da influenciadora, que encheram os comentários com mensagens de incentivo e elogios à sua disciplina. “Orgulho dessa tua evolução”, escreveu uma seguidora. “Sempre linda”, destacou outra. “Está belíssima, parabéns pela dedicação”, completou uma terceira internauta.