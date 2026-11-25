A Méqui Friday não para de surpreender os fãs dos queridinhos do cardápio! De 23 a 30 de novembro, a promoção muda de fase e libera o McFlurry Ovomaltine por apenas R$ 1,99. Disponível exclusivamente das 15h às 17h, a oferta garante aquele break perfeito e gelado na rotina.

A novidade faz parte de uma edição inédita da Méqui Friday, que transformou a tradicional caça aos cupons em um game interativo em Pixel Art, direto no App do Méqui. Agora, os consumidores podem avançar de fases, enfrentar o Chefão e desbloquear recompensas enquanto jogam. A experiência transforma a busca por ofertas em entretenimento, convidando o público a explorar o ecossistema digital da marca.

A promoção do combo clássico também segue disponível: o Big Mac, acompanhado de McFritas Pequena e bebida de 300 ml, continua saindo por R$ 19,90. Para aproveitar, basta acessar o aplicativo da marca e resgatar os descontos no balcão, Drive-Thru ou pelo Peça e Retire.

E tem mais: quem fizer a primeira compra pelo app do Méqui, no valor mínimo de R$ 15 e utilizando o código “ZERANDO”, ganha um sundae grátis até 30 de novembro.

Confira todas as ofertas e condições de participação no app do Méqui ou o site oficial do McDonald’s.