Celso Sabino lidera missão brasileira na ONU para tratar de Turismo Sustentável

O ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu ontem, segunda-feira, 15, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com o secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, para tratar do fomento à sustentabilidade por meio do turismo e da realização da COP 30, marcada para novembro de 2025, em Belém (PA). Celso Sabino foi o primeiro ministro do Turismo a se reunir com um secretário-geral da ONU. O ministro participa, na cidade americana, da semana da sustentabilidade da ONU. Durante o encontro, Guterres informou que na edição da COP neste ano, no Azerbaijão, será destinado, pela primeira vez, um dia para a discussão do turismo sustentável.

“Me sinto honrado em ser o primeiro ministro do Turismo a ter uma audiência com o secretário-geral da Organização Mundial das Nações Unidas. Isso é fruto de todo o trabalho que estamos desenvolvendo no Brasil para potencializar o turismo no campo da qualificação, infraestrutura e que terá na COP 30, em Belém, o ponto alto para mostrar ao mundo todo o potencial e beleza da região Norte e do Brasil”, afirmou o ministro Celso Sabino.

Dentro da estratégia do governo brasileiro de atrair mais investimentos para o turismo no Brasil, o ministro esteve reunido na Missão Permanente do Brasil junto à ONU com Lawrence Hoo, CEO do Grupo Melco, que possui uma série de resorts ao redor do mundo. A iniciativa faz parte da agenda de encontros do ministro com potenciais investidores para o Brasil.

Imagem: MTur