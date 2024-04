Novas imagens mostram idoso saindo de carro já desfalecido

Imagens do circuito de segurança de um shopping do Rio de Janeiro mostram o momento em que Érika de Souza Vieira Nunes, 42 anos, chega em um carro de aplicativo e coloca uma cadeira de rodas para colocar Paulo Roberto Braga, 68 anos.

O motorista a ajuda a retirar o idoso do carro, mas ele não se move, o que mostra que ele já estava desfalecido. Um casal que passava pelo estacionamento chega a questionar algo para Érika que responde e, em seguida, empurra a cadeira de rodas para entrar no shopping.

Ouvido pela polícia, o motorista disse que pegou os passageiros em casa e que as filhas de Érika e os vizinhos ajudaram a colocar o idoso no carro. Na hora de descer, o motorista falou que Paulo chegou a segurar na porta do veículo.

Para a Polícia Civil, Paulo Braga morreu deitado e já estava sem vida quando foi levado pela sobrinha para o banco, que fica dentro do shopping, onde ela pretendia sacar R$ 17 mil.

O delegado Fábio Luis, titular da 34ª DP, diz que os exames mostram a formação de livores na nuca, portanto, o idoso morreu deitado. Caso ele tivesse morrido no banco, como alega a defesa de Érika, esses acúmulos de sangue decorrentes da interrupção da circulação se formariam nas pernas.

– Não dá pra dizer o momento exato da morte. Foi constatado pelo Samu que havia livor cadavérico. Isso só acontece a partir do momento da morte, mas só é perceptível por volta de duas horas após a morte – explicou o delegado ao G1.

