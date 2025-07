Central Fiscal da Praça das Mercês é desativada pela Prefeitura de Belém e reabre em São Brás

A Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte (CFAC), da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), encerrou suas atividades no casarão Higson, na praça das Mercês, bairro Campina, área comercial de Belém, onde funcionou por 11 anos. No último dia de atendimento, ontem, terça-feira, 29, a CFAC funcionou até às 14 horas e foi desativada para mudar de endereço. A partir da próxima segunda-feira, 04, passa a funcionar no prédio da esquina da avenida Gentil Bittencourt com a travessa 9 de Janeiro, no bairro de São Brás, região central da capital.

O novo espaço, no térreo do edifício, a CFAC vai atender aos contribuintes com 13 guichês, prestando os mesmos serviços que oferecia no casarão Higson, tais como a 2ª via de parcelamentos de IPTU e ISS pessoas física e jurídica, negociação de dívidas com IPTU e ISS; CND (Certidão Negativa de Débito), além de informações sobre Processo Eletrônico; ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e isenções fiscais.

Para o secretário municipal de Finanças, Emanuel Sousa, o novo espaço, por ser no bairro São Brás, vai facilitar o acesso das pessoas que precisam resolver presencialmente suas pendências tributárias.

“Lembramos que os serviços também estão disponíveis on-line para que os contribuintes possam acessar com segurança, rapidez e comodidade”, destaca o secretário.

No site https://financas.belem.pa.gov.br, os contribuintes pessoa física e jurídica podem acessar cerca de 16 serviços, como impostos e taxas, nota fiscal, agendamento e processo eletrônicos, parcelamentos de tributos e de crédito não tributário, cadastros de pessoa física e jurídica, pagamentos de tributos por cartão de crédito, e certidões negativas de registro cadastral e de negativa de débito, além de consulta à legislação fiscal e tributária e uma cartilha com informações sobre a documentação necessária para a realização de cada procedimento.

Os contribuintes que já estavam agendados para a Central Fiscal nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto de 2025 serão atendidos na sede administrativa da Sefin, na travessa 14 de abril nº 1635, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Magalhães Barata, bairro São Brás.

PIONEIROS

A Prefeitura de Belém instalou a Central Fiscal no casarão Higson em 25 junho de 2014. O servidor Anderson Moraes é um dos mais antigos trabalhando na unidade.

“Estou aqui na Central desde 2014, quando a Sefin saiu da avenida Presidente Vargas e viemos para cá. Foi uma honra ajudar milhares de pessoas. O nosso intuito não é outra coisa, se não ajudar as pessoas. A mudança vai ser muito bom e vamos continuar com o trabalho, sempre com a humildade, ajudando as pessoas, que esse é o nosso dever”, pontua Anderson.

Ruth Batista também está desde o início das atividades da CFAC e trabalha no atendimento ao público resolvendo as demandas tributárias das pessoas.

“O contribuinte chega aqui com certa dificuldade e a gente consegue resolver. Eu acho que isso é o principal objetivo de qualquer atendente. É o que nos faz ser servidores, é o que faz a gente sentir nosso trabalho recompensado. Agora nós vamos para outro prédio, são novos horizontes, vão ser novas rotinas, novas experiências, mas tem tudo a ver com o atendimento para que continue da mesma forma, porque nosso objetivo é atender com mais celeridade e presteza sempre o contribuinte”, afirma Ruth.

O contabilista Ivo Alencar, 72 anos, também estudante de Direito, durante muitos anos procurou os serviços da CFAC.

“O atendimento aqui é muito bom, só que a Central vai mudar e tem que ser uma coisa melhor para os contribuintes, com mais condições. Eu achei muito bom”, disse o contribuinte.

Uma das últimas pessoas a serem atendidas na Central foi a meteorologista aposentada Aylci Barros, de 69 anos.

“Eu estou aqui, porque comprei um imóvel, agora na cidade de Belém, e precisava pagar o IPTU. Já recebi todo o atendimento, ótimo, maravilhoso. A pessoa que me atendeu foi uma pessoa muito, mesmo, eficiente. Eu gostei demais”, elogiou Aylci.

HISTÓRIA

Símbolo da riqueza e da decadência do ciclo da borracha, o casarão Higson foi construído no final do século XIX, período áureo da economia paraense, que durou até o início do século XX. Em estilo neoclássico, pertenceu à família Higson, de origem britânica, ligada ao comércio do látex e da castanha-do-Pará exportados para a Europa e Estados Unidos. Ali foram realizadas festas luxuosas da elite paraense da época. Com a crise da borracha, a partir de 1910, a família perdeu fortuna e vendeu o casarão, mas o nome foi mantido até hoje.

“O sentimento aqui nesse prédio, no casarão Higson, é de dever cumprido, sempre tentando ajudar o contribuinte da melhor forma possível. Nem sempre conseguimos, mas o intuito é esse, sempre ajudar a resolver a vida do contribuinte”, afirma Regina Braga, diretora da CFAC.

As cinco unidades de atendimento presencial ao contribuinte, mantidas pela Sefin, receberam mais de 70,6 mil pessoas no primeiro semestre deste ano. Somente a Central Fiscal respondeu por 34,9 mil das demandas tributárias.

Além da CFAC, outras quatro unidades funcionam em Belém, de segunda à sexta-feira, nos seguintes endereços:

– Estação Cidadania do Shopping Pátio Belém, na Travessa Padre Eutíquio, nº 1078, bairro Batista Campos, horário das 9h às 17h. É a mais próxima da Central da Praça das Mercês.

– Belfácil do Parque Shopping Belém, na Av. Augusto Montenegro, nº 4300, bairro Parque Verde, distrito Benguí (DABEN), das 9h às 17h.

– Subprefeitura do Distrito de Icoaraci, na Rua Manoel Barata, 900, bairro Cruzeiro, no horário das 8h30 às 14h.

– Unidade de Mosqueiro, na Travessa Pratiquara nº 18, em frente à Praça Matriz e próximo do Terminal Rodoviário, bairro Vila, no período das 8h às 17h, de terça a sexta-feira, e no sábado das 8h às 13h.

