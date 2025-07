Terremoto de magnitude 8,8 provoca tsunami na Rússia e no Japão

Um forte terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste da Rússia na manhã desta quarta-feira (30), no horário local, provocando ondas de até 4 metros e gerando alertas de tsunami em vários países banhados pelo Oceano Pacífico. O abalo teve epicentro no mar, a cerca de 125 km de Petropavlovsk-Kamchatsky, cidade de aproximadamente 165 mil habitantes na península de Kamtchatka.

O tremor foi sentido em diversas regiões e causou pânico entre moradores. Em Kamtchatka, o governo russo confirmou que o tsunami atingiu a costa com força, provocando danos materiais, ferimentos leves em algumas pessoas e impactos em estruturas como um aeroporto local. Parte da população foi evacuada por precaução, e as sirenes de emergência foram acionadas para alertar comunidades costeiras.

O impacto do terremoto chegou a países distantes, como Japão e Estados Unidos. No Japão, toda a costa leste ficou sob alerta. Moradores buscaram abrigo em unidades dos bombeiros e funcionários da usina nuclear de Fukushima onde ocorreu um grave acidente em 2011 foram retirados como medida preventiva. A Academia de Ciências da Rússia destacou que este foi o tremor mais intenso registrado na região desde aquele desastre.

Nos Estados Unidos, as autoridades emitiram avisos de possíveis ondas perigosas no Havaí, Alasca e costa oeste. Em Waikiki, as sirenes foram ativadas e banhistas orientados a evacuar a área. As ondas chegaram a mais de 1 metro em alguns pontos, sem causar grandes estragos até o momento.

O terremoto também acendeu alertas em países da América Latina, como México, Peru, Chile e Equador, onde protocolos de segurança foram reforçados em áreas costeiras. Até agora, não há registros de mortes, mas o monitoramento segue intenso, com prioridade para a segurança das populações e ações rápidas de resposta aos danos causados.

Imagem:EFE/EPA/CENTRO GEOFÍSICO DA ACADEMIA RUSSA DE CIÊNCIAS