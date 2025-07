Alerta de tsunami é emitido após terremoto em península russa e região do Pacífico

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um alerta de tsunami para a costa do Pacífico depois que um terremoto de magnitude 8 na escala Richter atingiu o sul da península russa de Kamchatka, localizada ao norte do território japonês.

O terremoto ocorreu às 8h25 (horário local japonês; 20h25 em Brasília), a uma profundidade indeterminada, de acordo com a JMA.

Após o tremor, as autoridades meteorológicas japonesas emitiram um alerta de tsunami no Oceano Pacífico, que, segundo estimativas, pode atingir até um metro na parte sul de Hokkaido, a ilha mais ao norte do território e localizada a sudoeste do epicentro do terremoto, bem como em áreas no nordeste, leste, centro e sudoeste.

Marés de até 20 centímetros também são esperadas na ilha ocidental de Shikoku e nas ilhas do arquipélago de Okinawa, no sudoeste, bem como variações sutis do nível do mar em outras costas.

Apesar da grande magnitude, o terremoto quase não foi sentido no Japão, onde atingiu o nível dois na escala sísmica japonesa de sete níveis (focada na medição de tremores na superfície e no potencial destrutivo dos tremores) nas cidades de Kushiro, Akkeshi, Shibetsu e Betsukai, na ponta sudeste de Hokkaido.

