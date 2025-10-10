Anitta encanta ao mostrar cliques paradisíacos em ilha do Iêmen

A cantora Anitta compartilhou registros deslumbrantes de sua viagem recente à ilha de Socotra, no Iêmen, e impressionou seus fãs com paisagens quase surreais.
Nas fotos publicadas nas redes sociais, ela aparece mergulhando em águas cristalinas, explorando trilhas e posando ao lado das famosas árvores “Sangue de Dragão”, espécie típica da região que confere ao local um visual exótico e único. Em legenda, Anitta brinca dizendo que “não é IA”, reforçando que aquelas paisagens são reais e não fruto de edição digital.
O biquíni usado em alguns cliques chamou atenção: trata-se de peça da marca Amir Slama, avaliada em cerca de R$ 1.365, conhecida por seus modelos sofisticados e cortes marcantes. A cantora também investiu em looks leves e confortáveis para explorar a ilha, como cropped com abertura nas costas, boné e calça em tonalidades neutras.
Socotra: natureza exuberante e biodiversidade impressionante
A ilha de Socotra é famosa por suas formações naturais incomuns, vegetação endêmica e fauna singular. Localizada entre o Mar Arábico e o Canal de Guardafui, faz parte de um arquipélago que já foi chamado de “Galápagos do Oceano Índico”, por sua rica biodiversidade. A árvore “Sangue de Dragão” (Dracaena cinnabari), destaque nos cliques de Anitta, é símbolo da ilha sua seiva vermelha lembra sangue, daí o nome popular.
Momento de pausa e inspiração
Pelas postagens, Anitta parece aproveitar uma pausa em sua rotina para se inspirar na natureza e buscar descanso. O contraste entre seu universo pop e o cenário remoto chama atenção para a beleza do planeta e a importância da preservação ambiental.
