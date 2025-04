Barco naufraga com 60 pessoas a bordo no Rio Paracauary, no Marajó. Todos foram resgatados com vida.

Chegam a Belém na tarde deste sábado, 05, os náufragos do barco a motor Ana Clara II, que colidiu com um banco de areia na noite de ontem, sexta-feira, 04, no Rio Paracauary, entre os municípios de Soure e Salvaterra. Entre os passageiros havia 32 mulheres, oito crianças e 20 homens. Entre as crianças, um bebê recém-nascido com apenas 12 dias de vida.

A embarcação não está regularizada nos quadros da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transportes – Artran. Na hora do desastre, os passageiros foram todos retirados com segurança na Praia do Portinho, localizada na praça das Comunicações, em Salvaterra. Eles retornam à capital paraense a bordo de um ferryboat, segundo informações da Agência, que controla os serviços de transportes aquaviários e que afirma que também vai acompanhar as investigações em torno do caso.

O caso é apurado pela Capitania dos Portos do Pará e Amapá, órgão da Marinha do Brasil, e também pela Superintendência de Polícia Civil da Região de Integração do Marajó.

A Polícia Militar, por meio do 60º BPM, participou da operação de resgate dos náufragos, alguns dos quais precisaram de atendimento médico devido ao susto sofrido.

