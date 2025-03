Cidades – Mocidade Olariense abre Carnaval de Belém com o tema guerreiras da Amazônia

A Mocidade Olariense foi a primeira escola de samba a entrar na avenida na noite de ontem, sexta-feira, 14, primeiro dia de desfiles do Carnaval do Grupo Especial de Belém. Após dez anos, a Escola retorna ao Grupo Especial com o samba-enredo “A Revolta das Icamiabas: um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes”.

Para o carnavalesco Eduardo Vieira, os belenenses podem esperar uma escola linda e cheia de garra. “É a escola que mais vocês vão ver cantar e interagir com o público, porque fizemos um trabalho árduo e lindo dentro da comunidade que abraçou o tema e o nosso desafio”, declarou.

A Escola chegou na avenida com 1.400 brincantes, 10 alas e 5 alegorias, com um samba-enredo que foca em abordar a beleza da mulher como guerreiras e defensoras da amazônia no passado e no presente, entregando à população seu muiraquitã, o amuleto da sorte.

“Meu coração tá dividido, mas sigo torcendo para a Mocidade por causa da minha mãe que está desfilando com todo o seu grupo folclórico. Moramos no bairro do samba e do amor e o Carnaval é algo que amamos. Ver minha mãe com quase 60 anos desfilando me traz muita felicidade”, disse Luiz Cláudio Duarte, que estava atento para prestigiar a passagem da Escola.

A escola trabalhou fortemente a temática do cuidado com a Amazônia pela mão das Icamiabas que aproveitou a oportunidade para criar diversos materiais da fantasias com material reciclado, destacando que pode ir do lixo ao luxo com preservação ao meio ambiente e com o apoio da comunidade. E foi assim que Daniel da Silva, um jovem de 19 anos, que já desfila pela escola há três anos entendeu o recado deixado a população.

“Nós mergulhamos dentro do barracão pra construir tudo que você estão vendo. Foram meses dedicação e tenho certeza que vai valer a pena” declarou o jovem que desfilou na comissão de frente.

Fonte e imagens Agência Belém