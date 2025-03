Pará amplia presença no Mapa do Turismo Brasileiro com mais cinco municípios

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) celebrou novos avanços no Programa de Regionalização do Turismo ao garantir a presença de mais cinco municípios no Mapa do Turismo Brasileiro. Com as atualizações de fevereiro, o Estado passa a contar com 65 municípios reconhecidos oficialmente como destinos turísticos estruturados, ampliando as oportunidades para investimentos e fortalecimento da economia local.

Entre os municípios que tiveram sua renovação garantida no Mapa estão Altamira, na Região Turística do Xingu, e Tucuruí, na Região Turística do Lago de Tucuruí. A permanência desses destinos no mapeamento demonstra a continuidade dos esforços para consolidar o turismo como motor de desenvolvimento econômico e social. As inclusões de Curuá (Região Turística Rio Amazonas), Mãe do Rio (Região Turística do Capim) e São Sebastião da Boa Vista (Região Turística das Florestas do Marajó) representam conquistas inéditas, fortalecendo o turismo em diferentes regiões.

ESFORÇO CONJUNTO

O gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos da Setur e interlocutor estadual do Programa de Regionalização do Turismo, Hugo Almeida, destacou a importância dessa ampliação. “O sucesso da inclusão dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro é um reflexo direto do esforço conjunto entre a Setur e as prefeituras municipais. Isso demonstra que esses destinos estão organizados e aptos à captação de recursos do Ministério do Turismo para investimentos em infraestrutura urbana, eventos culturais, promoção do destino e capacitação profissional”, afirmou.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento fundamental para o planejamento do setor, servindo como referência à implementação de políticas públicas e investimentos estratégicos. Para integrar o Mapa, os municípios devem atender a requisitos estabelecidos pela Portaria nº 41, de 24 de novembro de 2021, do Ministério do Turismo, incluindo a existência de um órgão municipal de turismo, dotação orçamentária destinada ao setor, prestadores de serviços incluídos do Cadastur e um Conselho Municipal de Turismo ativo.

APOIO

A Setur, por meio do Programa Estadual de Apoio à Gestão Municipal, presta assessoria técnica para garantir que os municípios atendam a todos os critérios necessários. A Secretaria também acompanha o processo de análise e aprovação dos registros, que são posteriormente enviados ao Ministério do Turismo para certificação. O registro no Mapa tem validade de um ano e pode ser renovado continuamente.

Para garantir a qualificação dos municípios no setor turístico, a Setur promove ainda ações contínuas de capacitação, como os Seminários de Regionalização do Turismo, que sensibilizam gestores municipais e fortalecem a governança turística local.

Com a ampliação da presença paraense no Mapa do Turismo Brasileiro, o Estado reafirma seu compromisso em estruturar e promover seus destinos, gerando desenvolvimento econômico e novas oportunidades para as comunidades envolvidas no setor.

Fonte e imagens: Agência Pará