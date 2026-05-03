Cinco presos fogem de Alcaçuz no Rio Grande do Norte

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN) informou, no início da tarde deste sábado (2), a fuga de cinco presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta (RN), na região metropolitana de Natal.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social relata que desde as primeiras horas da manhã deste sábado (2) forças de segurança estão mobilizadas para localizar e recapturar os foragidos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária/RN, as circunstâncias da fuga estão sendo apuradas.

Os fugitivos são:

Carlos Soares Alves da Silva; Jefferson Cleyton Lima da Silva; Maycon Dias Mora; Pedro Gabriel da Silva; Rodrigo da Silva Nascimento.

Informações podem ser repassadas anonimamente, por meio do telefone 190 da Polícia Militar potiguar.

Massacre

Disputa entre facções, em 2017, resultou em duas semanas de rebelião e 26 mortos. A maioria foi decapitada.

À época, agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, ligada ao Ministério da Justiça, atuaram na instituição para retomada do controle.

Após o final da rebelião, o governo dividiu a penitenciária em duas partes com um muro de concreto para separar as facções rivais.

Fonte: Agência Brasil