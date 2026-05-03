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Cinco presos fogem de Alcaçuz no Rio Grande do Norte

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN) informou, no início da tarde deste sábado (2), a fuga de cinco presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta (RN), na região metropolitana de Natal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social relata que desde as primeiras horas da manhã deste sábado (2) forças de segurança estão mobilizadas para localizar e recapturar os foragidos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária/RN, as circunstâncias da fuga estão sendo apuradas.

Os fugitivos são:

  1. Carlos Soares Alves da Silva;
  2. Jefferson Cleyton Lima da Silva;
  3. Maycon Dias Mora;
  4. Pedro Gabriel da Silva;
  5. Rodrigo da Silva Nascimento.

Informações podem ser repassadas anonimamente, por meio do telefone 190 da Polícia Militar potiguar.

Massacre

Disputa entre facções, em 2017, resultou em duas semanas de rebelião e 26 mortos. A maioria foi decapitada.

À época, agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, ligada ao Ministério da Justiça, atuaram na instituição para retomada do controle. 

Após o final da rebelião, o governo dividiu a penitenciária em duas partes com um muro de concreto para separar as facções rivais.

Fonte: Agência Brasil

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