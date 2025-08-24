“Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini, vence o 53º Festival de Cinema de Gramado

O 53º Festival de Cinema de Gramado chegou ao fim no sábado, 23 de agosto, depois de movimentar a Serra Gaúcha com 11 dias de evento, que reuniu cineastas, artistas, jornalistas, estudantes e um público estimado em 40 mil pessoas. O maior festival de cinema do Brasil exibiu 74 filmes, entre curtas e longas-metragens, com destaque para as cinco mostras competitivas — longas brasileiros de ficção, documentários, curtas brasileiros, longas gaúchos e curtas gaúchos — além de produções universitárias, títulos fora de competição, pré-estreia de série e sessões especiais. Ao todo foram entregues 52 prêmios, sendo 40 Kikitos. Com Marla Martins e Roger Lerina como mestres de cerimônia, a premiação teve transmissão ao vivo para todo o país no Canal Brasil, na TVE e no YouTube do Festival. O grande vencedor da 53ª edição foi “Cinco Tipos de Medo” (MT), de Bruno Bini, que levou para casa quatro Kikitos: Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Montagem para Bini, além do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante para Xamã. O longa conta a história de cinco vidas que se conectam. Murilo, um jovem músico em luto, que se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias cruzam as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Laís Melo venceu o prêmio de Melhor Direção por “Nó” (PR), longa que também conquistou o Kikito de Melhor Fotografia (Renata Corrêa) e foi eleito o Melhor Longa-metragem Brasileiro pelo Júri da Crítica. “Papagaios” (RJ), de Douglas Soares conquistou o prêmio de Melhor Longa-metragem Brasileiro pelo Júri Popular e também venceu os Kikitos de Melhor Direção de Arte (Elsa Romero), Melhor Desenho de Som (Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes) e Melhor Ator para Gero Camilo. O Kikito de Melhor Atriz foi para Malu Galli, por “Querido Mundo” (RJ), de Miguel Falabella. “A Natureza das Coisas Invisíveis” (DF), de Rafaela Camelo, garantiu os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante para Aline Marta Maria e Melhor Trilha Musical para Alekos Vuskovic, além do Prêmio Especial do Júri. Já “Sonhar com Leões” (SP), de Paolo Marinou-Blanco, ganhou uma Menção Honrosa.

Na Mostra Competitiva de Documentários, o grande vencedor foi o filme “Lendo o Mundo” (RN), de Catherine Murphy e Iris de Oliveira. O documentário acompanha o início dos anos 1960, quando Paulo Freire liderou um projeto experimental no nordeste do Brasil, permitindo que centenas de adultos lessem, escrevessem e votassem. A agitação política levou ao exílio de Freire, durante o qual ele se tornou um ícone global, promovendo a democracia por meio da educação. O longa-metragem “Para Vigo Me Voy!” (RJ), de Lírio Ferreira e Karen Harley, conquistou uma Menção Honrosa.

“Até Onde a Vista Alcança” (SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero, e “Os Avós” (AM), de Ana Ligia Pimentel, também foram exibidos na Mostra Competitiva de Documentários.

O Júri Oficial de longas-metragens de ficção foi composto pelo ator Edson Celulari, pela atriz Isabel Fillardis e pelos cineastas Sergio Rezende, Fernanda Lomba e Petrus Cariry. Já na mostra de longas documentais, o professor e realizador Bertrand Lira, o ator Marcos Breda e a jornalista e cineasta Thais Fernandes formaram o júri.

O Júri da Crítica, formado por profissionais integrantes da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS) e da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE), foi composto por Arthur Gadelha (CE), Cristian Verardi (RS), Ivana Silva (RS), Paulo Henrique Silva (MG) e Raquel Carneiro (SP).

53ª EDIÇÃO

A programação do 53º Festival de Cinema de Gramado também promoveu a formação de novos talentos, com a estreia da 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil e a tradicional Mostra Educavídeo, reunindo produções de estudantes do ensino fundamental, médio e superior. Paralelamente, o Conexões Gramado Film Market fortaleceu o mercado audiovisual por meio de painéis, encontros de negócios, debates e mostras universitárias. Atividades voltadas para crianças, como a Sessão Infantil e o projeto Cinema nos Bairros, ampliaram o acesso do público à tela grande.

O festival foi marcado por homenagens a grandes nomes do cinema brasileiro: Rodrigo Santoro recebeu o Troféu Kikito de Cristal, Mariza Leão foi laureada com o Troféu Eduardo Abelin e Marcélia Cartaxo, com o Troféu Oscarito. A cerimônia de abertura contou com a Orquestra Sinfônica de Gramado e a exibição do premiado longa “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, enquanto a programação competitiva reuniu estreias de grandes longas nacionais.

Com uma programação diversa, o evento celebrou a produção audiovisual brasileira e gaúcha. A curadoria, assinada por Caio Blat, Camila Morgado e Marcos Santuario, reforçou o festival como a primeira janela para importantes lançamentos do cinema brasileiro. O evento reafirmou seu papel como um dos mais importantes palcos do audiovisual na América Latina e de maior festival de cinema do Brasil.

A premiação dos longas-metragens gaúchos e dos curtas-metragens brasileiros foi na sexta-feira, dia 22, e a dos curtas gaúchos no dia 17 – a lista completa de vencedores está no site do festival.

O Festival de Cinema de Gramado confirmou a data de sua 54ª edição: de 12 a 22 de agosto de 2026.

LISTA COMPLETA PREMIADOS:

Melhor Filme: “Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini

Melhor Direção: Laís Melo, por “Nó”

Melhor Ator: Gero Camilo, por “Papagaios”, de Douglas Soares

Melhor Atriz: Malu Galli, por “Querido Mundo”, de Miguel Falabella

Melhor Roteiro: Bruno Bini, por “Cinco Tipos de Medo”

Melhor Fotografia: Renata Corrêa, por “Nó”, de Laís Melo

Melhor Montagem: Bruno Bini, por “Cinco Tipos de Medo”

Melhor Trilha Musical: Alekos Vuskovic, por “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo

Melhor Direção de Arte: Elsa Romero, por “Papagaios”, de Douglas Soares

Melhor Atriz Coadjuvante: Aline Marta Maria, por “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo

Melhor Ator Coadjuvante: Xamã, por “Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini

Melhor Desenho de Som: Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes, por “Papagaios”, de Douglas Soares

Prêmio Especial do Júri: “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo

Menção Honrosa: “Sonhar com Leões”, de Paolo Marinou-Blanco

Melhor Filme pelo Júri Popular: “Papagaios”, de Douglas Soares

Melhor Filme pelo Júri da Crítica: “Nó”, de Laís Melo

Melhor Longa-metragem Documentário: “Lendo o Mundo”, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira

Menção Honrosa Documentário: “Para Vigo Me Voy!”, de Lírio Ferreira e Karen Harley

Por Julia Moura/Imagem: Divulgação