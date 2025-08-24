Ao vivo | Paysandu x Operário-PR | Série B| 24.08.25

Paysandu e Operário-PR se enfrentam neste domingo (24), na Curuzu, às 16h (horário de Brasília). A partida, válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e pelo YouTube de A Província do Pará.

Em sua luta contra o rebaixamento, o Paysandu ocupa a 19ª posição na tabela, com apenas 21 pontos. A equipe paraense, que soma somente quatro vitórias em 22 jogos, busca uma recuperação para sair da zona da degola.

Já o Operário-PR está na 12ª colocação, com 27 pontos. O time paranaense tem sete vitórias na competição e um saldo de um gol, com 23 marcados e 22 sofridos.

