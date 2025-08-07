Cine Líbero Luxardo estreia “Um Lobo entre os Cisnes”, biografia do bailarino Thiago Soares

O Cine Líbero Luxardo, referência cultural em Belém, inicia sua programação especial nesta quinta-feira (7), tendo como destaque da semana o filme Um Lobo entre os Cisnes. A cinebiografia retrata a trajetória do bailarino Thiago Soares de suas origens humildes no subúrbio carioca até se tornar primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres .
Dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki, o longa foi reconhecido em festivals como o Cine Ceará, onde recebeu prêmios como Melhor Ator (Matheus Abreu), Melhor Ator Coadjuvante (Darío Grandinetti) e Melhor Direção de Arte .
Programação na Sala
O filme estará em cartaz até quarta-feira (13), em sessões nos seguintes horários:
7ª (quinta): 20h
8ª (sexta): 15h50
9ª (sábado): 17h45
10ª (domingo): 20h
A partir da 11ª (segunda): horários variam até a 13ª (quarta)
Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia), com pagamento apenas em dinheiro. A bilheteria abre uma hora antes da exibição.
Imagem: Divulgação