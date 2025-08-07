quinta-feira, agosto 7, 2025
Cine Líbero Luxardo estreia “Um Lobo entre os Cisnes”, biografia do bailarino Thiago Soares

O Cine Líbero Luxardo, referência cultural em Belém, inicia sua programação especial nesta quinta-feira (7), tendo como destaque da semana o filme Um Lobo entre os Cisnes. A cinebiografia retrata a trajetória do bailarino Thiago Soares de suas origens humildes no subúrbio carioca até se tornar primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres .

Dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki, o longa foi reconhecido em festivals como o Cine Ceará, onde recebeu prêmios como Melhor Ator (Matheus Abreu), Melhor Ator Coadjuvante (Darío Grandinetti) e Melhor Direção de Arte .

Programação na Sala

O filme estará em cartaz até quarta-feira (13), em sessões nos seguintes horários:

7ª (quinta): 20h

8ª (sexta): 15h50

9ª (sábado): 17h45

10ª (domingo): 20h

A partir da 11ª (segunda): horários variam até a 13ª (quarta)

Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia), com pagamento apenas em dinheiro. A bilheteria abre uma hora antes da exibição.

Imagem: Divulgação

