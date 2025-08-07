quinta-feira, agosto 7, 2025
Nova moto voadora de empresa polonesa vai custar mais de R$ 4 milhões

O veículo atinge uma velocidade de até 200 km/h e é impulsionado por um sistema de propulsão a jato.

A empresa polonesa Volonaut divulgou um vídeo de sua mais recente criação, uma motocicleta voadora que se destaca pela sua tecnologia e design futurista. Inspirado em filmes como “Star Wars”, o veículo de propulsão a jato é feito de fibra de carbono e peças em impressão 3D e pode transportar uma pessoa, alcançando uma velocidade de até 200 km/h.

O diferencial da moto, apelidada de “Airbike”, é a ausência de hélices, o que a torna mais silenciosa e segura. O veículo conta com um sistema de estabilização avançado e sustentação automática, que facilitam o controle para o piloto. Apesar de inovadora, a “Airbike” não é a primeira motocicleta voadora do mercado; a empresa Rictor também lançou um modelo similar no início deste ano.

Sobre a empresa polonesa Volonaut anunciou em suas redes sociais que a Airbike, sua motocicleta voadora, entrará em produção limitada. O preço de lançamento do veículo é de US$ 880 mil, e as reservas para o produto foram abertas a partir de 1º de agosto.

